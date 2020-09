ATTACCO AL POTERE Dura la vita del T-Max (qui il link alla prova), lo scooter sportivo per definizione, che nel corso degli anni ha dovuto (riuscendoci quasi sempre) fronteggiare continui attacchi al trono. Il suo rivale più pericoloso – seppur punti ad un pubblico leggermente differente – è il maxi scooter Honda X-ADV, e proprio la Casa dell’Ala Dorata potrebbe presto raddoppiare l’offensiva con un altro scooter ma con caratteristiche simili a quelle del T-Max. Con un video teaser Honda fissa l’appuntamento al 14 ottobre 2020, giorno in cui svelerà al mondo il nuovo Honda Forza di grossa cilindrata.

VIDEO RIVELATORE Ovviamente nel video il nuovo scooter non si vede mai a figura intera ma alcuni dettagli fanno intendere alcune soluzioni tecniche davvero interessanti. Una su tutte è ovviamente il motore, gli appassionati del marchio avranno sicuramente riconosciuto i coperchi del bicilindrico da 745 cc già montato su X-ADV ma anche Integra e gamma NC. In tal caso la scheda tecnica reciterebbe – al netto di eventuali perdite di potenza dovute alla necessaria omologazione Euro 5 – 55 CV a 6.500 giri e 68 Nm a 4.500 giri/min., numeri ben superiori a quelli del rivale della Casa dei Tre Diapason (47,6 CV a 7.500 giri e 55 Nm di coppia a 5.250 giri). Oltre a qualche indizio sulla base meccanica il nuovo Honda Forza avrà linee tese e affilate come si sovviene a un vero scooter sportivo.

RIVALE DELL’INTEGRA? La domanda sorge spontanea: il nuovo Forza non rischierebbe di rosicchiare una fetta di mercato all’Honda Integra? La risposta è probabilmente sì, come già successo in passato con l’arrivo sul mercato del fratello tassellato X-ADV. Gli scenari sono due, fine carriera per l’Integra rimpiazzato dal nuovo Forza, oppure Integra confermato e nuovo Forza al suo fianco con una meccanica più da scooter “tradizionale” rinunciando al cambio DCT. Non ci resta che attendere un mesetto, nel frattempo guardate il video e cercate di immaginare come sarà una delle più importanti novità di Honda per il 2021.