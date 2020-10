FAMIGLIA ALLARGATA La gamma Forza si rinnova anche per le cilindrate inferiore. Il 750 è il nuovo capostipite della famiglia di scooter GT firmati Honda, ma all'appello non mancano il nuovo Forza 350 - presentato a inizio ottobre in Asia e che sostituisce il vecchio 300 - e il rinnovato 125, ora più tecnologico che mai. Scopriamo come sono fatti, cosa cambia, e le loro schede tecniche.

LOOK E TECNOLOGIA Il nuovo Honda Forza 350 mette finalmente in pensione il vecchio 300 con un look molto più moderno, aggressivo e affilato. Sul piano estetico, ci sono nuovi fianchi anteriori, nuovi specchietti, nuovi pannelli laterali del codone e un nuovo carter trasmissione. Nuovi anche i fari full LED, con gli indicatori di direzione che integrano la funzione di segnalazione della frenata d’emergenza. La strumentazione rimane lo stesso layout di due quadranti analogici (velocità e giri motore) con un display digitale posto al centro. Dietro allo scudo anteriore c’è spazio per una bottiglietta d’acqua ma anche per lo smartphone, ricaricabile attraverso la porta USB e che si può connettere allo scooter e gestire l’Honda Smartphone Voice Control System che avviene dal blocchetto di sinistra. Tanta la tecnologia a bordo di Forza 350: per avviare lo scooter c’è la smart key, mentre ad assistere il pilota ci sono ABS a due canali e Traction Control. Cambia il look, ma anche la protezione aerodinamica: il nuovo parabrezza regolabile elettricamente ora ha un’escursione di 180 mm anziché 140 mm.

MOTORE E CICLISTICA Dal punto di vista ciclistico, sospensioni e telaio restano identici, mentre il doppio ammortizzatore posteriore è collegato a un nuovo forcellone alleggerito. I cerchi sono da 15” all’anteriore e 14” al posteriore, il peso in ordine di marcia è di 182 kg mentre l’altezza della sella è di 78 cm. Tutto nuovo invece il motore eSP+ Euro5 da 330cc (+51 cc rispetto a prima) capace di 29,2 CV (anziché 25,2), 32 Nm di coppia (anziché 25 del 300) e una velocità massima di 137 km/h. Il propulsore è stato ottimizzato con un aumento del corpo farfallato da 34 a 36 mm, un maggior diametro delle valvole d’aspiraizione (da 27 a 28 mm), un albero motore più leggero del 10%, un nuovo getto d’olio per migliorare la combustione e nuovi condotti di aspirazione e scarico. Insomma, sotto pelle le novità sono tantissime, compresa la trasmissione V-Matic con un nuovo carter frizione. La Casa dichiara consumi di 30 km/l (WMTC) che, con un serbatoio di 11,5 litri, promettono un’autonomia di circa 340 km.

HONDA FORZA 350 2021: SCHEDA TECNICA

MOTORE Tipo Monocilindrico, 4 tempi, 4 valvole (SOHC), raffreddato a liquido, EURO5 Cilindrata 330 cc Alesaggio x corsa 77 x 70,7 mm Rapporto di compressione 10,5:1 Potenza max 29,2 CV (21,5 kW) @ 7.500 giri/min Coppia max 32 Nm @ 5.250 giri/min Capacità totale olio 1,7 L ALIMENTAZIONE Carburazione Iniezione elettronica Honda PGM-FI Capacità serbatoio benzina 11,7 L Consumi 30 km/l (ciclo medio WMTC) IMPIANTO ELETTRICO Avviamento Elettrico Capacità batteria 12V-8.6 AH Potenza generatre ACG 340W TRASMISSIONE Frizione Automatica centrifuga Tipo di cambio CVT Trasmissione finale Cinghia V-Belt TELAIO Tipologia Tubolare in acciaio a semi-doppia culla CICLISTICA Dimensioni (LxLxA) 2.140 x 755 x 1.470 mm Interasse 1.510 mm Inclinazione cannotto 26,5° Avancorsa 89 mm Altezza sella 780 mm Altezza da terra 135 mm Peso con il pieno 182 kg Raggio di sterzata 2,4 m SOSPENSIONI Tipo ant. Forcella telescopica con steli di 33 mm Tipo post. Forcellone con doppio ammortizzatore regolabile nel precarico RUOTE Ant. 15 pollici Post. 14 pollici Pneumatico ant. 120/70 R15 Pneumatico post. 140/70 R14 FRENI Tipo ABS A 2 canali Ant. Disco di 256 mm, pinza a 2 pistoncini Post. Disco di 240 mm, pinza a 1 pistoncino

LOOK E DOTAZIONI DI SERIE Anche l’ottavo di litro della famiglia Forza si aggiorna nel look ma anche nella sostanza. Dal punto di vista estetico, il Forza 125 si rifà al look dei fratelli maggiori 350 e 750, con uno stile più affilato e sportivo, ma comunque elegante. Anche qui il parabrezza è regolabile elettricamente e ha una maggior escursione di prima, e anche qui la presa a 12 volt nel vano portaoggetti è sostituita da una più pratica presa USB. Il comparto tecnologico si completa con una fanaleria full LED e con la Smart Key, con cui tenere comodamente la chiave in tasca per avviare lo scooter. Il display è sempre analogico-digitale, ma in questo caso manca il bluetooth (disponibile sui Forza 350 e 750).

MOTORE E CICLISTICA Il motore dell’Honda Forza 125 è Euro5 ed è capace di erogare 15 CV e 12,2 Nm: gli stessi valori del model year precedente. Queste performance permettono di guidare comodamente a 90 km/h, con una velocità massima di 108 km/h. Novità per il 2021 è l’introduzione del controllo di trazione Honda Selectable Torque Control, che evita lo slittamento della ruota posteriore in caso di fondo bagnato. A completare un pacchetto di aiuti alla guida è l’ABS a due canali che evita il bloccaggio delle ruote da 15” e 14”, rispettivamente all’anteriore e al posteriore. Invariato il comparto ciclistico, con un telaio a trave dorsale inferiore a cui sono abbinate una forcella da 33 mm e due sospensioni posteriori regolabili nel precarico. Il peso si attesta attorno ai 161 kg con il pieno di benzina di 11,5 litri: con consumi pari a 42,7 km/l il Forza 125 può garantire circa 500 km di autonomia.

HONDA FORZA 125 2021: SCHEDA TECNICA