DOPO LA THAILANDIA, PECHINO Vi avevamo parlato del nuovo Honda Forza 350 quando, lo scorso luglio, dalla Thailandia era stato annunciato il suo arrivo. Ora, invece, lo scooter giapponese - cresciuto di cubatura rispetto al Forza 300 - arriva in carne ed ossa al Salone di Pechino 2020, in scena fino al 5 ottobre.

CRESCIUTELLO L'upgrade gli ha fatto bene visto che, rispetto al fratello minore 300, la cilindrata sale a 329,6 cc - in luogo di 279 cc - e insieme ad essa l'autonomia, grazie a un serbatoio da 11,7 litri e alla tecnologia eSP (enhanced Smart Power). Non sono ancora noti i valori di potenza e coppia ma, rispetto ai 25,2 CV e 27,2 Nm del predecessore, è in realtà difficile pensare ad un notevole miglioramento delle prestazioni, anche a fronte dell'aggiornamento all'Euro 5.

TECNOLOGIA Oltre alle modifiche al motore, nuovo Honda Forza 350 si caratterizza per un parabrezza elettrico regolabile - 150 mm di escursione -, sistema ESS (Emergency Stop Signal), ossia lampeggio delle luci in caso di frenata d'emergenza , quadro strumenti con doppio quadrante analogico e display LCD, presa USB per ricaricare lo smartphone, luci Full LED e vano sottosella capace di contenere due caschi integrali. Quando arriva (se arriva)? In occidente il nuovo modello è atteso per l'autunno 2020.