CAMBIO DELLA GUARDIA? L'ipotesi è che sia il successore del noto Honda Forza 300 (qui la prova su strada in video), per adeguare lo scooter di media cilindrata alle normative anti-inquinamento Euro 5 guadagnando anche qualche cavallo extra. Fatto sta che, secondo le ultime notizie, in Tailandia sarebbe già pubblicizzato un nuovo e golosissimo Honda Forza 350, che non sfigurerebbe affatto sul mercato italiano. Le caratteristiche fondamentali del nuovo scooter sono nel video promozionale pubblicato su YouTube da Honda Motor Thailand che trovate qui sotto.

UN PASSO AVANTI Conferme ufficiali circa l'introduzione del nuovo modello in Europa, in chiave 2021, per ora non ne abbiamo. Quindi non sappiamo se sarà importato ufficialmente e, nel caso, se sia destinato ad affiancare o a sostituire in toto l'attuale Forza 300. Di certo, però, le caratteristiche pubblicizzate nella brochure mostrano un modello che rappresenta un upgrade di quello che conosciamo: non certo una versione meno curata.

DOTAZIONI AL TOP Al nuovo Honda Forza 350 non mancano il caratteristico parabrezza regolabile elettricamente, dotato di una corsa di 150 mm, così come il sistema keyless: per sbloccare lo scooter e avviarlo senza bisogno di estrarre la chiave-telecomando di tasca. Proprio com'è uso sugli scooter Honda nostrani. La scheda tecnica indica in 329,6 cc la cilindrata: ben superiore ai 279 cc attuali: il che lascia supporre una consistente iniezione di potenza rispetto agli attuali 25,2 CV e 27,2 Nm. PRATICO, COME TE LO ASPETTI Altre caratteristiche degne di nota sono un quadro strumenti di impostazione automobilistica, con due indicatori analogici e un display LCD al centro, e una presa USB per ricaricare lo smartphone in movimento. Il vano sottesella sembra molto ampio e in grado, in ogni caso, di ospitare due caschi (non sappiamo se integrali o jet: perdonateci ma il nostro tailandese è un po', per così dire, arrugginito).

QUANTO COSTA? Il prezzo in Tailandia del nuovo Honda forza 350 si dice pari a 175.000 TBT, pari a 4.818 euro e spiccioli, ma è sicuro che se mai dovesse essere importato ufficialmente nel nostro Paese non costerà meno dei 5.790 euro a cui attacca il Forza 300 attuale. Rimanete sintonizzati: conferme o smentite ufficiali non dovrebbero tardare.