SEMPRE LUI Completamente riprogettato nel 2018, il Forza 300 trova spazio nella gamma Honda in qualità di scooter dalla linea aggressiva, dal buon confort e dall’equipaggiamento completo; il tutto completato da una ciclistica a punto. Per il 2020 lo scooter della Casa di Tokyo si arricchisce di una versione Limited Edition, che dispone dell’esclusiva vernice Exclusive Grey (oltre alle altre 4 colorazioni disponibili) abbinato a finiture rosse sulle ruote, sulle cuciture a contrasto e sul nuovo logo Forza 300. Confermate le doti del motore monocilindrico da 279 cc, capace di 25,2 CV e 27,2 NM di coppia massima.

COMPLETO DI TUTTO Sull’edizione limitata del Forza 300 si conferma il pacchetto di serie comprensivo di luci a LED, parabrezza regolabile elettricamente e della strumentazione in stile automobilistico. La sicurezza è in prima linea grazie all’ABS e al controllo di trazione HSTC, mentre la versione Deluxe guadagna in praticità grazie alla Smart-Key (che agisce anche sullo Smart Top Box) e alle manopole riscaldabili. Il nuovo Forza 300 Limited Edition è già disponibile a 5.890 euro in allestimento base, mentre il cartellino sale a 6.680 euro per la Deluxe.