IL TUTORIAL La nuova Honda Africa Twin 1100 è profondamente diversa rispetto alla precedente. Si è divisa in due versioni: la standard, più fuoristradistica, e la Adventure Sports più turistica. È cambiata tanto nell’estetica ma anche nella sostanza, aumentando la cilindrata del suo bicilindrico parallelo fino a 1.087 cc con conseguente aumento di potenza e coppia fino a 102 CV e 105 Nm. Per non parlare poi del passo in avanti sotto l’aspetto tecnologico, che è un vero e proprio balzo. La tecnologia di bordo è ricca e complessa e per prenderci confidenza ecco il nostro video tutorial.

COSA IMPARARE Il protagonista indiscusso è senza dubbio il nuovo display TFT da 6.5”, primo in assoluto nel mondo delle maxi enduro ad essere touch, ma solo a moto ferma! Per quando si è in movimento, invece, ci sono dei nuovi e affollatissimi blocchetti elettrici che necessitano di un periodo d’apprendistato prima di essere capiti a pieno. Tramite al tocco sullo schermo, o all'utilizzo dei comandi fisici sui blocchetti, con l'ausilio di questo video imparrerete a cambiare il riding mode e personalizzarne alcuni parametri, azzerare i trip dei consumi, richiamare il menu a pop up per gestire volume dell'infotainment, calore delle manopole e tanto altro ancora.

PRENDETECI LA MANO Insomma, dopo un periodo di apprendistato, posso affermare che la nuova tecnologia di bordo di Honda è ricchissima, utile e anche pratica da usare una volta capiti tutti i segreti e le scorciatoie. Vi consiglio, inoltre, di utilizzare il simulatore messo a disposizione da honda al sito https://www.hondaitalia.com/simulatore-africa-twin/#simulator per poter prendere la mano senza combinare danni sulla propria moto. Al prossimo video… Ciao!