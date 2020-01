IL SUCCESSO È ARRIVATO Con il trionfo alla Dakar 2020, Ricky Brabec è diventato il primo americano a trionfare nella celebre gara nel deserto. In sella alla Honda CRF450 Rally, il pilota 29enne ha riportato la Casa di Tokyo alla tanto attesa vittoria che mancava dal 1989: Honda inseguiva il successo alla Dakar dal 2013, anno in cui HRC è entrata ufficialmente nella competizione, mentre nel 2015 ha sfiorato l'impresa con Paulo Gonçalves, che ha chiuso al secondo posto.

FINO AL 15 FEBBRAIO Per celebrare il tanto atteso successo, Honda offrirà in omaggio le pedane rally (del costo di 99,82 euro) a chi acquisterà entro metà febbraio la Honda Africa Twin CRF1100L standard, la versione più orientata al fuoristrada. La promozione non coinvolge la versione Adventure Sports, più stradale della maxi enduro giapponese. Le pedane sono realizzate in acciaio, non dispongono della parte in gomma per garantire una superficie d’appoggio maggiore così da aumentare il grip degli stivali, soprattutto in off-road. La promozione è valida sia per chi acquista la nuova Africa Twin standard con cambio manuale sia con il cambio DCT, anche nelle versioni Travel Edition e Desert Track.