Autore:

Emanuele Colombo

IL NUOVO 300 Pratico, tecnologico e ben dotato, si svela finalmente il nuovo Honda Forza 300 2018, che rispetto al precedente modello si presenta completamente rinnovato. L'interasse di 1.510 mm è più corto, mentre le ruote sono entrambe cresciute di diametro di un pollice, fino a raggiungere le misure di 15 pollici all'anteriore e 14 pollici al posteriore. Drastica la riduzione del peso: ben 12 kg in meno, che valgono un totale di 182 kg con il pieno di benzina fatti segnare sulla bilancia.

DATI TECNICI Il motore, derivato da quello dell'Honda SH300i, ha 279 cc di cilindrata, una potenza di 25,2 CV e una coppia di 27,2 Nm: aggiornato per quanto riguarda condotti, distribuzione e accensione, ha il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control), che può essere disattivato e riattivato tramite un comando sul blocchetto sinistro al manubrio.

LE PRESTAZIONI Secondo i dati dichiarati da Honda il nuovo scooter raggiunge i 129 km/h, consuma, 3,2 l/100 km di medi nel ciclo WMTP e ha un'autonomia di 350 km grazie al serbatoio da 11,5 litri di capacità. Rispetto al modello precedente, ci sarebbero lievi vantaggi su tutti i fronti: 3 decimi di secondo in meno nello sprint sui 200 metri da fermo, 2 km/h più di velocità massima e un... cucchiaino da caffè di benzina in meno ogni 100 km.

IN SELLA In sella si apprezza una posizione di guida quasi motociclistica, con il piano di seduta alla ragguardevole quota di 780 mm da terra (62 mm più in alto che in passato), per una postura più attiva che agevola la condotta nel misto. Comodo il parabrezza elettrico, che si regola di ben 140 mm con un pulsante sul blocchetto elettrico sinistro.

CAPACITÀ DI CARICO Nel vano sottosella trovano posto due caschi integrali e il bauletto opzionale da 45 litri è comandato dallo stesso sistema keyless che consente di avviare il motore semplicemente tenendo in tasca il telecomando. Lo scudo anteriore, la cui serratura è anch'essa comandata dal sistema keyless, ha circa mezzo litro di capacità e una presa a 12 V per alimentare eventuali dispositivi di bordo.

LA PEDANA NON È PIATTA, MA... Non ottimale, per il trasporto di colli voluminosi, è la pedana fortemente rialzata al centro. Anche se, con un po' di pratica, non sembra impossibile incastrarci le classiche 6 bottiglie d'acqua o una borsa da palestra non troppo grande.

IL QUADRO STRUMENTI Bella la nuova strumentazione di ispirazione automobilistica. Si basa su due quadranti analogici ampi e ben leggibili per tachimetro e contagiri e su un ampio schermo LCD – dalla grafica personalizzabile con tre temi pre impostati – per le restanti informazioni di marcia. Immancabile l'impianto di illuminazione full LED.

PREZZI E DISPONIBILITÀ Il nuovo Forza 300 sarà disponibile nei colori Crescent Blue Metallic, Pearl Nightstar Black, Matt Cynos Grey Metallic, Matt Pearl Cool White. Honda propone il Forza 300 come modello granturismo e ha ottimi argomenti per sostenere questa tesi. Non ultima la gamma di accessori che comprende manopole riscaldabili, borsa bauletto interna e allarme. Disponibilità e prezzo verranno resi noti nelle prossime ore: tornate a trovarci su questa stessa pagina, dove troverete presto anche la prova su strada.