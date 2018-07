Autore:

Emanuele Colombo

ENTRY LEVEL DI LUSSO Vorrebbe essere un modello entry level, ma con un equipaggiamento così il nuovo Honda Forza 125 è uno scooter di piccola cilindrata che fa invidia a quelli di classe superiore e guarda a testa alta persino i maxi. Infatti nella dotazione spiccano il parabrezza regolabile elettricamente (con 140 mm di corsa) tramite un comando al manubrio, e il sistema keyless che comanda anche l'apertura dell'eventuale bauletto da 45 litri opzionale. Ma andiamo con ordine.

PRESTAZIONI E CONSUMI Ispirato dal modello più grande, il Forza 300, il nuovo Honda 125 vanta una meccanica modernissima, con un motore dotato di sistema Start & Stop capace di erogare 15 CV e 12,5 Nm di coppia: buoni per raggiungere una velocità massima di 108 km/h con un consumo medio dichiarato di 2,3 l/100 km. A conti fatti, con gli 11,5 litri del serbatoio, si potrebbero fare 500 km senza soste, fondoschiena permettendo.

LA CICLISTICA Quote ciclistiche agili e un peso di soli 162 kg con il pieno promettono una maneggevolezza elevata e l'abbinamento tra ruota anteriore da 15 pollici e posteriore da 14 rappresenta un buon compromesso tra stabilità, rapidità in manovra e comfort sul pavé. Per gli incontentabili, gli mmortizzatori posteriori sono regolabili su 7 livelli di precarico.

CAPACITÀ DI CARICO Quanto alla capacità di carico, il vano sottosella è modulabile e ha una capienza totale di 48 litri: quanto basta per accogliere due caschi integrali. Il vano portaoggetti anteriore è munito di serratura, è dotato di una presa di ricarica a 12 V ed è in grado di accogliere uno smartphone o una bottiglietta d’acqua. Come sul Forza 300, anche sul Forza 125 la pedana non è piatta, ma anzi fortemente rialzata al centro. Non perfetta per i grossi carichi, ma compatibile con le classiche 6 bottiglie d'acqua o una borsa da palestra non troppo grande, se ci si ingegna a tenerli fermi con le ginocchia.

IN SELLA In sella la postura è comoda e piuttosto eretta, per favorire una guida attiva. La sella è a 780 mm dal suolo e gli specchietti a quota 1.125 mm sono stati studiati per “destreggiarsi agilmente tra le auto nel traffico", dice Honda. La nuova strumentazione è particolarmente completa e comprende due quadranti analogici ampi e ben leggibili per tachimetro e contagiri. Un ampio schermo LCD – dalle indicazioni personalizzabili – fornisce le restanti informazioni di marcia, tra cui persino l'autonomia. L'impianto di illuminazione è di tipo full LED.

PREZZI E DISPONIBILITÀ Quattro le colorazioni disponibili: Matt Carnelian Red Metallic/Pearl Nightstar Black; Matt Pearl Cool White/Matt Cynos Grey Metallic; Matt Lucent Silver Metallic/Matt Pearl Pacific Blue; Black/Matt Cynos Grey Metallic. Come sul Forza 300 gli accessori comprendono manopole riscaldabili, bauletto, borsa bauletto interna e allarme. Disponibilità e prezzo verranno resi noti nelle prossime ore: tornate a trovarci su questa stessa pagina, dove pubblicheremo anche la prova su strada.