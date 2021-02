COUNTDOWN Dopo mesi di anticipazioni giunge finalmente l'ora, per nuova DS 4, di mostrarsi per intero. Fuori, così come al proprio interno. L'appuntamento col terzo modello della gamma di DS Automobiles è per il pomeriggio di domani mercoledì 3 febbraio. Ad oggi, la sua identità è ancora segreta. Almeno in parte. Perché DS, sui propri profili social, condivide un teaser del frontale. Che reca gruppi ottici a tre proiettori, le luci diurne a generare ''zanne'' luminose e a incorniciare, nella parte bassa, il muso di un modello che ha tutta l'aria di appartenere alla categoria dei crossover coupé, vedi il lunotto anteriore particolarmente inclinato.

Innovazione tecnologica e savoir-faire francese si intrecciano ancora una volta per dar vita ad una nuova forma di eleganza.

Mercoledì 3 febbraio alle ore 14 scopri DS 4, l’ultima creazione di #DSAutomobiles.#DS4Reveal #DS4 pic.twitter.com/HZbdlx4BvE — DS Italia (@dsitalia) February 1, 2021



HI-TECH CROSSOVER Della vettura che colmerà il gap, sia in termini di dimensioni, sia di prezzo, tra DS3 Crossback e DS7 Crossback, grazie a PSA (che allora ancora non rientrava sotto l'egida Stellantis) non conosciamo l'identikit preciso, ma già conosciamo alcune caratteristiche. Come il motore ibrido plug-in (probabilmente non l'unico a listino) da 225 cv di potenza e oltre 50 km di autonomia in modalità 100% elettrica, una strumentazione di bordo ultraevoluta (DS Extended Head-up Display), un programma di guida semi-autonoma di livello 2 (DS Drive Assist 2.0) che include funzioni come sorpasso semiautomatico e regolazione della velocità in curva. Senza contare il DS Night Vision per la visione notturna a infrarossi. L'attesa è giunta al termine, poche ore e DS 4 svuoterà il sacco.