ORDINI AL VIA Sono passate solo poche settimane dalla presentazione ufficiale del crossover francese, il quarto modello della nuova gamma del brand premium DS. Se siete tra quelli che non vedono l’ora di poterne guidare uno, sono aperte le prenotazioni - solo online - dell’edizione limitata La Première (la prima, in francese).

COM’È FATTA FUORI La carrozzeria può essere in due colori: grigio La Première oppure grigio Cristallo, con tetto nero a contrasto in entrambi i casi. La griglia anteriore con motivo a rombo si caratterizza per il colore nero lucido e le punte cromate al centro di ogni poligono. Altrettanto esclusivo il cofano, che sopra il logo DS mette in bella mostra lo stemma “1”. Il nero lucido torna anche nei profili dei gruppi ottici posteriori e dei finestrini laterali. Cerchi in lega Siviglia da 19 pollici, diamantati e nero lucido (ça va sans dire).

LUSSO ARTIGIANALE Il rivestimento interno Opéra è frutto di numerose ore di lavorazione artigianale della pelle Nappa Criollo che ricopre sedili e portiere, plancia e braccioli, con tanto di impunture a contrasto. La lavorazione a braccialetto di orologio dei sedili nasconde le funzioni di ventilazione, massaggio e riscaldamento della seduta. Cucito a mano anche il volante in pelle pieno fiore. Nella parte centrale della plancia e sulle portiere posteriori sono presenti inserti di frassino marrone lavorati a mano.

FULL OPTIONAL La serie limitata di DS 4 è ovviamente allestita al top di gamma anche sul fronte della tecnologia e della sicurezza. Il sistema DS Drive Assist consente la guida autonoma di livello 2, con controllo di velocità, mantenimento di corsia e gestione di frenate e ripartenze in autostrada. A questo si aggiungono quattro telecamere perimetrali per la visione a 360° e monitoraggio del punto cieco a lunga distanza. I gruppi ottici anteriori hanno fari a matrice di LED direzionali, mentre le sospensioni sono attive a controllo elettronico.

COMODITÀ A BORDO Per rendere più agevole la vita di conducente e passeggeri DS 4 La Première monta il portellone elettrico motorizzato, l’head-up display che proietta immagini su uno schermo virtuale da 21 pollici posto dinnanzi al guidatore e il controllo gestuale delle funzioni di bordo. Su richiesta ci sono il tetto apribile, i cerchi in lega da 20” (per la versione plug-in), l’impianto audio Focal Electra con 14 altoparlanti e 690 Watt di potenza, e il sistema di visione notturna.

MOTORI Due le motorizzazioni disponibili: la PureTech 180 con il 1.6 turbo benzina da 4 cilindri, 180 CV di potenza e 250 Nm di coppia, e l’ibrido plug-in E-Tense 225, con lo stesso motore benzina accoppiato a un elettrico da 110 CV; la potenza combinata di sistema è di 225 CV, per una coppia massima di 320 Nm. Per entrambe, trazione anteriore e cambio automatico.

PREZZO Tiratura limitata, serie esclusiva, e i prezzi non sono da meno: DS 4 La Premiére con motore PureTech 180 è disponibile al prezzo di 46.250 euro, che diventano 52.750 euro per il modello Plug-In Hybrid E-Tense 225. Entrambe le auto possono essere acquistate con la formula di finanziamento StyleDrive, che prevede rate mensili da 400 euro, manutenzione e garanzia completa per 3 anni o 45mila km. Le prenotazioni si fanno dalla pagina ufficiale del sito dsautomobiles.it, con le consegne previste per il prossimo autunno. Una volta concluso l’ordine, il cliente riceverà regolari comunicazioni sulle tempistiche di produzione e di consegna (volendo, anche a domicilio).