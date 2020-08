DS3 CROSSBACK E-TENSE ALLA PROVA DEI FATTI

FULL ELECTRIC L’impegno di DS nel mondo dell’elettrico parte proprio da qui, da DS3 Crossback E-Tense. Grazie al suo nuovo SUV compatto a zero emissioni, dal look intrigante e ricercato, il premium brand francese lancia la sfida all’agguerrito segmento degli urban crossover: sarà all’altezza di questo compito? Scopriamolo insieme, anche in video

ESTERNI Le differenze estetiche rispetto al modello con motore termico sono davvero risicate e hanno permesso alla variante a batterie di mantenere inalterato tutto il suo aplomb: enfatizzato dall’assetto rialzato, dalle forme decisamente scolpite e dai cerchi in lega da 18”. Il design è elegante e sofisticato, le forme sono rotonde e sagomate e si accompagnano a dettagli inediti come la grande calandra anteriore color antracite, l’effige E-Tense su cofano e portellone e l’immancabile sportello per la ricarica. E poi che dire della pinna rovesciata sul montante centrale e delle sinuose luci diurne a LED, davvero graziose!

ABITACOLO All’interno, l’impressione è quella di trovarsi a bordo di un’auto di alta gamma, una sensazione amplificata dalle finiture in pelle che rivestono buona parte del cruscotto. La plancia è sormontata da un display touch da 10,3”, riuscire a passare da un sottomenù all’altro richiede un po’ di tempo ma una volta abituatici tutto diventa più semplice. Monitorare i dati di marcia non è poi un problema grazie alla strumentazione interamente digitale e al pratico head-up display. Clima e infotainment si comandano invece da dei tasti fisici a sfioramento inseriti all’interno di una complessa trama a rombi. Poche le plastiche rigide, concentrate esclusivamente sui pannelli porta.

PRATICA E COMODA Avvolgenti i sedili anche i più alti ci stanno comodi. Al posteriore due adulti sono a loro agio, ma con un terzo occupante tutto si complica. La batteria non ruba spazio al bagagliaio, il cui volume infatti è identico a quello delle versioni termiche e spazia da un minimo di 350 a massimo di 1.050 litri con schienali abbattuti. Peccato solo per lo scalino tra soglia e piano di carico.

IN CIFRE Nata sulla piattaforma e-CMP in comune con Peugeot e-208 e Opel Corsa-e, DS3 Crossback E-Tense è lunga 4 metri e 11 ed è larga poco meno di 1 metro e 80: numeri ideali per dare l’assalto alla città. La francesina è spinta da un motore elettrico da 136 CV e 260 Nm di coppia, buoni per coprire lo 0-100 km/h in 8,7 secondi e raggiungere una velocità massima di 150 km/h. Tre le modalità di guida disponibili: Eco per risparmiare la batteria sfruttando al massimo la frenata rigenerativa (non regolabile), Normal per la guida di tutti i giorni e Sport per spremere a dovere ogni singolo elettrone contenuto negli accumulatori.



ALLA GUIDA Con la driving mode Sport inserita, lo sprint si fa interessante e riesco a scattare da un semaforo all’altro in un battibaleno. DS3 Crossback E-Tense si rivela grintosa ed energica in città, ma altrettanto comoda e piacevole da guidare nei lunghi viaggi. Merito di un’ottima insonorizzazione dell’abitacolo, di uno sterzo morbido ma preciso e di sospensioni ben tarate che non fanno rimpiangere il mitico effetto “tappeto voltante”.

AUTONOMIA E RICARICA Con le batterie da 50 kWh cariche, nella vita reale, l’auto percorre fino a 250 km contro gli oltre 300 omologati nel ciclo WLTP - ma molto dipende dallo stile di guida e non ultimo dalle condizioni climatiche esterne. Nella mia prova fatta di tanto extraurbano, un po’ di autostrada e poca città ho registrato un consumo medio da indicatore di 16,1 kWh/100 km, un valore che sfiora i 20 kWh/100 km viaggiando a 130 in autostrada. Questione ricarica: dalla presa di casa, con batteria residua del 20% e un’autonomia di 48 km, ho impiegato 21 ore per ripristinare completamente gli accumulatori. I tempi si fanno ovviamente più corti se si opta per una Wallbox o per colonnina fast charge da 100 kW. Con quest’ultima l’80% di carica si raggiunge in circa mezz’ora.

ADAS La DS3 Crossback E-Tense in prova è in allestimento So Chic, che a partire da 39.650 euro mette a disposizione frenata automatica d’emergenza, monitoraggio angolo cieco, cruise control adattivo e avviso superamento di corsia. L’offerta si completa con le versioni Business, Performance Line e con la top di gamma Business+ dal valore di 43.150 euro. Incentivi esclusi. In video, tutte le altre informazioni. Enjoy.