ON DEMAND DS Automobiles lancia Test Drive Valet, un innovativo servizio che permette al cliente di provare in tutta comodità e sicurezza, secondo modi e tempi da lui stesso indicati, una vettura del premium brand francese. Grazie a questa nuova tipologia di prova su appuntamento, gli interessati avranno modo di testare anche le nuovissime DS3 Crossback E-Tense e DS7 Crossback E-Tense 4x4, i primi modelli 100% elettrici del marchio transalpino. A prescindere dall’evoluzione della situazione sanitaria del nostro Paese, l’iniziativa DS Test Drive Valet proseguirà anche nei prossimi mesi puntando a rafforzare il legame tra cliente e Casa costruttrice.

COME FUNZIONA? La rete dei DS Store resta il punto di riferimento per il primo contatto, che può avvenire fisicamente, via telefono oppure direttamente online. Il passo successivo prevede lo scambio della modulistica e della documentazione via telematica e solo a questo punto viene fissata l’ora e il punto di consegna della vettura. L’auto, opportunamente sanificata, può essere recapitata in ufficio per un test drive durante la pausa pranzo o direttamente a casa. Al cliente, oltre a un certificato che attesta l’avvenuta decontaminazione dell’abitacolo viene affidato un kit che include una mascherina, gel o salviettine disinfettanti.