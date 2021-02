ALTA MODA Ines de la Fressange, celebre supermodella a capo dell’omonima maison francese, insieme a DS Automobiles dà vita a DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris (qui la nostra guida all'acquisto di DS3 Crossback). Una limited edition di 1.500 esemplari, che in Italia sarà offerta in sole 100 unità e che nasce dall’unione di raffinatezza, stile ed eleganza. Come sottolinea anche lo spot video dedicato al nuovo SUV compatto ''haute couture''.

FEMMINILE A un primo sguardo colpisce l’esclusiva colorazione Blu Zaffiro con tetto a contrasto Nero Perla - due tonalità degne del miglior atelier parigino. Non c’è dubbio, il crossover compatto d’oltralpe strizza l’occhio al mondo femminile, grazie a finiture e dettagli davvero esclusivi. È questo il caso dei coprimozzo color Rosso Ines su cerchi diamantati da 18 pollici ispirazione Nice, degli specchietti laterali con calotte monocromatiche (Rosso Ines) e dell’effigie della maison al centro del cofano.

RAFFINATA Gli interni si confermano di altissima qualità, con una scelta di materiali nobili, lavorati da artigiani francesi. I rivestimenti dell’abitacolo sono frutto del lavoro congiunto tra i team di DS Automobiles e Ines de la Fressange Paris. I sedili sono foderati infatti con un laborioso intreccio di pelle, che si accompagna al tessuto multimaterico - per un tocco di sofisticata delicatezza. L’Alcantara Blu Basalt avvolge poi tutta la plancia, mentre la pedaliera è realizzata interamente in alluminio. Ogni DS3 Crossback Ines de la Frassange verrà consegnata al cliente con tanto di portafoglio della linea Marcia firmato Ines de la Fressange Paris e DS Automobiles, foulard in tinta con i colori della carrozzeria e ricercati occhiali da sole.

SOLO DIESEL E BENZINA L’edizione limitata Ines de la Frassange Paris è disponibile con motore benzina 1.2 PureTech da 130 CV (qui la nostra prova su strada) e 1.5 Diesel BlueHDi anch’esso da 130 CV di potenza. Tutte le versioni montano un cambio automatico a otto rapporti EAT8. I sistemi di sicurezza di bordo comprendono frenata automatica d’emergenza fino a 140 km/h, cruise control, avviso attivo di superamento corsia, monitoraggio angolo cieco, fari DS Matrix LED Vision, sensori di parcheggio anteriori e posteriori. A ciò si aggiungono le maniglie delle portiere a scomparsa, il climatizzatore automatico con filtro attivo e il sistema di navigazione su display touch da 10,3''. Il listino prevede prezzi da 34.500 euro per la versione con motore benzina e 36.350 euro per il modello a gasolio. Le consegne inizieranno a marzo 2021.