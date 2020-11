PIÙ STILE Quando lo charme è autentica missione. DS Automobiles, insieme con Ines de la Fressange Paris, brand leader della moda parigina, realizza ora una versione in edizione limitata del proprio SUV compatto, una variante votata espressamente a stile e ed eleganza. Il nome è semplice: DS3 Crossback Ines de la Fressange Paris. Ecco che ha di speciale.

COM'È FUORI DS3 Crossback Ines de la Fressange Paris si caratterizza per l'esclusiva vernice Ink Blue e un tetto Perla Nera Black. Gli specchietti retrovisori sono in colore Ines Red, così come il mozzo degli esclusivi cerchi da 18 pollici in lega diamantata.

I MOTORI La nuova edizione limitata è offerta con tre tipi di motorizzazioni: DS3 Crossback E-Tense, 100% elettrica - che abbiamo provato - le benzina PureTech 155 Automatic e Puretech 130 Automatic, infine DS3 Crossback BlueHDi 130 Automatic diesel. I modelli benzina e diesel montano il cambio automatico a otto rapporti.

COM'È DENTRO Gli interni di questa speciale DS 3 Crossback si contraddistinguno per materiali di particolare qualità, realizzati da artigiani francesi. L'esclusivo rivestimento è il risultato di uno sviluppo congiunto tra i team di DS Automobiles e Ines de la Fressange Paris. I tessitori della regione dell'Ariège - nel sud della Francia, regione dei Pirenei - si sono ispirati alle tecniche di tessitura della pelle per creare un materiale unico per i cuscini dei sedili utilizzando tessuti di più materiali, eleganti e delicati al tatto. Il colore blu è accompagnato da pezzi di Alcantara e cuciture rosse. La superficie del volante, rivestita in pelle, è realizzata da tappezzieri per DS Automobiles con una particolare tecnica, mentre i pedali sono in alluminio.

TECNOLOGIA A BORDO DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris offre anche la tecnologia più recente in fatto di comfort e sicurezza. Dalla frenata di emergenza fino a 140 km/h, al cruise control, ma anche il Lane Keeping Assist, il Blind Spot Monitoring, il sistema di illuminazione DS Matrix LED Vision, il sistema di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore, le maniglie delle porte a comparsa quando il guidatore si avvicina, il climatizzatore automatico con filtro attivo e il touchscreen HD da 10,3'' con DS Connect Nav.

USCITA E DISPONIBILITÀ DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris sarà prodotta in edizione limitata a 1.500 esemplari nelle prossime settimane, con le consegne che inizieranno a partire da gennaio 2021, prima in Francia, poi in tutta Europa e nel resto del mondo. Ogni DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris verrà consegnata insieme a un portafoglio esclusivo della gamma Marcia da Ines de la Fressange Paris e DS Automobiles.