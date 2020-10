NEW DEAL DIESEL Dopo DS3 Crossback E-Tense e la sua prova video, torniamo a parlare del SUV compatto di DS Automobiles. Elettrico? Ibrido? Benzina? No, oggi parliamo del diesel. In particolare del nuovo 1.5 BlueHDi 130, che fa segnare nuovi traguardi in fatto di consumi e emissioni.

NON HO SETE Il 4 cilindri 1.5 Diesel BlueHDi da 130 CV nella sua nuova versione abbassa innanzitutto i consumi minimi, passati da 4,7 l/100 km a 4,5 l/100 km, calcolati sul ciclo misto WLTP. I consumi inferiori portano a una minore produzione di CO2, che passa dai 124 g/km agli attuali 119 g/km (valore minimo del ciclo misto WLTP). Se ciò non bastasse, ottimo è anche il risultato in termini di abbattimento del particolato, che scende del 37% rispetto alla versione precedente, passando da 0,65 mg/km a 0,41 mg/km. La nuova motorizzazione potrà vantare, grazie a questi risultati, la nuova omologazione Euro 6D ISC FCM.

BENZINA, DIESEL O ELETTRICO? Il SUV compatto DS è disponibile con motorizzazioni per tutti i gusti. Benzina, diesel o elettrica? Per conoscere dettagli e prezzi di DS3 Crossback potete sempre cliccare qui.