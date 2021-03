PLUG-IN FRANCESE Ne abbiamo parlato giusto una settimana fa, quando sono stati aperti gli ordini, e torniamo a farlo più che volentieri anche oggi, perché la nuova Peugeot 508 è una delle auto più sfiziose di questo periodo.

DOPPIA ANIMA Una berlina (o station wagon, se preferite) dalla doppia anima: da un lato c’è la sportiva, con dettagli in verde kryptonite e vistose appendici aerodinamiche, ma soprattutto con un powertrain ibrido capace di generare 360 CV e 520 Nm di coppia massima, e di far scattare l’auto da ferma a 100 km/h in 5,2 secondi. Dall’altro lato, la serenità di un viaggio a zero emissioni, nel silenzio più assoluto, garantito dalla modalità elettrica e dai 42 km di autonomia dichiarati.

TRACK EXPERIENCE Per poter godere al meglio delle prestazioni dell’auto, e poterne sfruttare al massimo la potenza, Peugeot include nel prezzo di vendita un corso di guida in pista che si svolge - a scelta del cliente - nell’autodromo di Modena o di Vallelunga. Nel corso della giornata sarà possibile conoscere in profondità tutte le caratteristiche sportive e tecnologiche della macchina, ma più di tutto familiarizzare con nozioni e tecniche di guida sicura.

BUT WAIT! THERE’S MORE! Per assecondare invece la seconda anima dell’auto, quella più ecologica, sempre nel prezzo di listino, Peugeot include anche la Juice Box di Enel X, wallbox casalinga che permette di ricaricare la batteria della Peugeot 508 SE direttamente nel proprio box. Se la ricarica con la presa di casa da 2,3 kW richiede poco meno di sette ore, sfruttando la Juice Box con potenza di 3,7 kW, il tempo necessario per ricaricare tutti e gli 11,8 kWh degli accumulatori scente a 4 ore, che diventano 2 se la potenza erogata è di 7,4 kW.