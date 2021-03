IL LEONE TORNA A RUGGIRE Dopo il cambio di logo annunciato nei giorni scorsi, la notizia più intrigante che riguarda Peugeot arriva dal suo reparto vendite, che annuncia l’apertura degli ordini di Nuova 508 Sport Engineered, l’auto di serie della casa del leone più potente di sempre.

GRIGIO E VERDE L’avevamo annunciata e spolpata, almeno nelle specifiche, già lo scorso settembre, e ormai manca poco per poterla ammirare dal vivo. All’esterno, la nuova 508 Sport Engineered si presenta nella particolare tinta Grigio Selenium - di serie, che può essere sostituita con un Nero Perla (800 euro) o un Bianco Madreperla (990 euro). Caratteristica per questa versione la calandra più affilata, convogliatori laterali per l’aria e dettagli aerodinamici in in colore verde Kryptonite, ripreso anche dalle pinze dei freni.

CON GLI ARTIGLI Il terzo montante posteriore della berlina mostra gli artigli del marchio Sport Enginereed, che sulla station sono stati trasferiti sul paraurti anteriore. Al posteriore, neri i terminali di scarico e l’estrattore centrale dell’aria. Optional il parabrezza riscaldato (180 euro), tetto panoramico apribile (1.200 euro) e caricatore da 7,4 kW (gratuito).

TRE MOTORI L’ibrido plug-in di Peugeot 508 Sport Engineered è composto da un motore termico 1.6 Puretech da 200 CV a cui si affiancano ben due motori elettrici, uno per asse, da 110 e 113 CV rispettivamente davanti e dietro: trazione integrale, dunque, e potenza complessiva di 360 CV e 520 Nm di coppia. All’altezza le prestazioni, da vera sportiva:

“0-100” in 5,2 secondi

secondi Ripresa da 80 a 120 km/h in 3 secondi

1000 m con partenza da fermo in 24,5 secondi

con partenza da fermo in Velocità massima di 250 km/h (autolimitata)

BATTERIA Sotto il pianale, 508 Sport Engineered monta un accumulatore da 11,5 kWh, che permette all’auto di muoversi in modalità solo elettrica per circa 42 km (omologati nel ciclo WLTP), e con una velocità massima di 140 km/h. La ricarica può essere effettuata in poco meno di un’ora e mezza con il caricatore da 7,3 kW. Con una normale presa domestica da 2,3 kW servono cinque ore.

ECOINCENTIVATA L’auto è omologata come ibrida, quindi ai fini del calcolo del bollo vengono conteggiati solo i CV del motore termico, e non scatta quindi la tassazione aggiuntiva. Consumi dichiarati di 2 litri per 100 km, ed emissioni di 46 g/km di CO2: questo valore permette di accedere sia agli incentivi statali sia a quelli appena messi a disposizione da Regione Lombardia.

PREZZO In consegna da maggio, Peugeot 508 Sport Engineered è ordinabile da oggi al prezzo di 69.450 euro per la berlina, e 70.650 euro per la station wagon. In alternativa, Peugeot propone anche la formula del noleggio a lungo termine di Free2Move Lease, con un canone mensile di 589 euro (IVA esclusa) per entrambe le varianti, con anticipo di 7.860 euro per un contratto di 36 mesi e 45.000 km. Nell’offerta è inclusa la wallbox per la ricarica dell’auto nel proprio box.