PER FAMIGLIE A EMISSIONI ZERO Che l'arrivo della nuova monovolume elettrico fosse nell'aria ve lo avevamo anticipato e in vista della sua commercializzazione ''ad autunno inoltrato'', la Casa del Leone annuncia nel dettaglio tutte le caratteristiche della sua nuova Peugeot e-Rifter. Dotata di motorizzazione 100% elettrica, e-Rifter si propone come van per famiglie numerose e dall'animo green. Ecco tutte le caratteristiche.

La batteria agli ioni di litio da 50 kWh consente un'autonomia massima di 280 km. Il caricabatterie di serie è da 7,4 kW e si ricarica in 7 ore e mezza da una wallbox dedicata di pari potenza. In opzione è fornito il caricabatterie da 11 kW, che da wallbox o colonnina compatibile abbatte i tempi a 5 ore. Sempre possibile, ma certamente poco pratica, la ricarica da presa domestica standard, che richiede fino a 31 ore. Possibile, infine, la ricarica in corrente continua a 100 kW dalle colonnine ad alta potenza, che permettono di recuperare fino all'80 per cento dell'autonomia in mezz'ora. La batteria è garantita 8 anni o 160.000 km per il 70% della sua efficienza.

Unico in questa categoria, Peugeot e-Rifter ha il lunotto del portellone posteriore apribile separatamente, per agevolare le operazioni di carico e scarico dei piccoli oggetti quando c'è poco spazio dietro la vettura (il portellone è molto grande). Ma non è l'unica delle dotazioni pensate per migliorare la vivibilità. Si parte da numerosi e ampi vani portaoggetti, con un volume fino a 186 litri secondo le versioni (e-Rifter è proposto in due misure di pianale diverse, ricordate?): tra questi, l’arcata flottante translucida - corredata appunto da vani portaoggetti - che attraversa il cielo dell'auto in presenza del tetto panoramico Zénith. A ciò si aggiungono sedili a scomparsa grazie al sistema di ripiegamento Magic Flat nel vano bagagli e attacchi Isofix per i seggiolini per bambini in tutti e tre i sedili della seconda fila. Su e-Rifter Long a 7 posti, infine, i 2 sedili indipendenti della terza fila sono scorrevoli e sono anche estraibili. E pure il sedile del passeggero anteriore è ripiegabile per consentire il carico di oggetti particolarmente lunghi.

Non è un'auto nata per correre, perché limitata elettronicamente a 130 km/h e lo 0-100 km/h avviene in 11,2 secondi (un tempo un po' lungo, se pensiamo che la trasmissione è monomarcia e non si perde tempo con le cambiate), tuttavia con 136 CV e 260 Nm di coppia la ripresa da 80 a 120 km/h avviene in 8,9 secondi e la prontezza del motore elettirico nelle partenze al semaforo lascia presagire una guida gradevole. Tre le modalità di marcia selezionabili: Eco, che limita l'erogazione a 82 CV e 190 Nm di coppia massima per favorire l’autonomial, Normal che alza l'asticella a 109 CV e 210 Nm per un compromesso ottimale nell’uso quotidiano e Power, che libera le massime prestazioni. Sono disponibili anche due livelli di freno motore: all'aumento della decelerazione, aumenta anche il recupero di energia al rilascio dell’acceleratore.

Nuovo Peugeot e-Rifter è proposto in due diverse lunghezze: Standard da 4,4 metri e Long da 4,75 metri, ciascuna delle quali disponibile in configurazioni a 5 o a 7 posti. Il volume di carico va dai 775 litri sotto il tendalino della versione Standard a 5 posti ai 4.000 litri (sempre sotto il tendalino) della versione Long con i sedili reclinati. Il ripiano posteriore può essere posizionato a due diverse altezze, per ottimizzare il vano in funzione del carico, e se rimosso trova posto dietro agli schienali dei sedili della seconda fila. La capacità di traino è stata preservata con il passaggio dai motori endotermici all'elettrico ed è possibile rimorchiare con Peugeot e-Rifter carichi fino a 750 kg. L'altezza di e-Rifter è contenuta entro 1,90 m, per non impedire l’accesso alla maggior parte dei parcheggi.

La dotazione di aiuti alla guida e soluzionoi comfort di Peugeot e-Rifter è in linea con quella delle berline tradizionali. Tra equipaggiamenti di serie e a richiesta si possono avere i principali ADAS come la frenata automatica di emergenza, il mantenimento di corsia, il cruise control adattivo con riconoscimento dei segnali stradali, il monitoraggio dell'angolo cieco, l'Advanced Grip Control per ottimizzare il controllo di trazione in base a 5 profili di fondo stradale e persino il sistema di controllo della stabilità del rimorchio. Quanto poi al comfort, il menu prevede sedili riscaldabili, retrocamera, ricarica wireless per il cellulare, fari abbaglianti automatici, sistema keyless, strumentazione digitale i-Cockpit opzionale con schermo da 10 pollici in alta definizione, infotainment con Apple CarPlay e Android Auto, 3D Connected Navigation, servizi TomTom Traffic e mappa delle stazioni di ricarica.

Nuova Peugeot e-Rifter sarà offerto in quattro allestimenti, caratterizzati dalle seguenti dotazioni:

ACTIVE , con freno di stazionamento elettrico, una porta scorrevole, climatizzatore manuale, pacchetto Safety, radio Bluetooth, panchetta in seconda fila ripiegabile secondo le proporzioni 2/3 - 1/3.

, con freno di stazionamento elettrico, una porta scorrevole, climatizzatore manuale, pacchetto Safety, radio Bluetooth, panchetta in seconda fila ripiegabile secondo le proporzioni 2/3 - 1/3. ALLURE aggiunge sensori di parcheggio posteriori, paraurti in tinta con la carrozzeria, calandra cromata, sedile passeggero anteriore ripiegabile e pacchetto Safety Plus.

aggiunge sensori di parcheggio posteriori, paraurti in tinta con la carrozzeria, calandra cromata, sedile passeggero anteriore ripiegabile e pacchetto Safety Plus. ALLURE PACK porta al debutto la strumentazione digitale i-Cockpit, a cui combina cerchi in lega da 16 pollici, radio Touchscreen da 8

porta al debutto la strumentazione digitale i-Cockpit, a cui combina cerchi in lega da 16 pollici, radio Touchscreen da 8 pollici, volante in pelle, Visio Park 1, vetri oscurati e lunotto apribile.

GT si pone al top della gamma, con una caratterizzazione estetica dedicata, cerchi in lega da 17 pollici, clima automatico bizona, sedili posteriori in seconda fila ripiegabili individualmente e sistema Keyless.

Come anticipato, Peugeot e-Rifter verrà lanciato in autunno, a prezzi non ancora comunicati.