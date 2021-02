DOPPIA FRIZIONE Ford sta per introdurre il cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti sulle Ford Puma e Ford Fiesta con motore EcoBoost 1.0 Hybrid, nelle varianti da 125 e 155 cavalli. Questa nuova trasmissione, offerta in opzione, oltre a rendere più comoda la guida in città e a consentire la funzione stop&go del cruise control adattivo, si sposerebbe particolarmente bene alle auto elettrificate, migliorandone consumi, prestazioni e piacevolezza di guida, dice Ford.

I VANTAGGI In particolare, l'integrazione dell'automatico a 7 velocità con il motogeneratore del sistema mild hybrid (che di suo può contribuire alla spinta un ripresa con 20 Nm di coppia extra) migliora di quasi il 4% l'accelerazione di Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV (qui la prova) rispetto alla corrispondente versione non ibrida. E nel caso di Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV, il tempo nello 0-100 km/h passa dai 9,0 secondi della versione manuale agli 8,7 secondi della versione automatica: un vantaggio di 3 decimi.

LE FUNZIONALITÀ Il doppia frizione delle nuove Puma e Fiesta Hybrid automatiche permette il funzionamento sequenziale, con il comando manuale dei passaggi di marcia, che nel caso dei modelli Puma ST-Line X e ST-Line Vignale può avvenire tramite paddle dietro al volante. In modalità Sport Drive, il cambio automatico mantiene le marce più basse per risposte più sportive e consente la scalata immediata di tre rapporti per sorpassi più rapidi al bisogno.