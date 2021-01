UNA SCELTA DIFFICILE Per Lorenzo è la nuova Seat Leon, per Claudio il SUV elettrico Skoda Enyaq, per Michele - golosone - è la Porsche 911 GT3 a meritarsi la nomination al premio Motorbox Car Of The Year 2020. Niente di ufficiale, sia chiaro: solo una lista delle auto che nel corso dell'anno, a giudizio squisitamente personale, ha più colpito la sensibilità, il senso estetico o anche solo l'immaginazione dei vostri giornalisti preferiti. Volete sapere qual è la mia prediletta? Scegliere non è stato facile, visto che sono stati tanti, quest'anno, i modelli che hanno alzato l'asticella. Ma alla fine il cuore ha detto Ford Fiesta Hybrid: non un riconoscimento al modello, nato nel 2017, ma alla versione mild-hybrid introdotta appunto quest'anno.

HA VINTO LA PASSIONE D'altra parte l'avevo ben detto in occasione della prova della Ford Fiesta Ecoboost 1.0 Hybrid ST-Line che l'utilitaria americana mi aveva colpito. Di più, mi aveva sorpreso, strabiliato, colto completamente in contropiede. E già questo, permettetemi, basterebbe per candidarla al titolo. Ma c'è di più. Nella Fiesta ho trovato la tecnologia mild-hybrid, che nel bene o nel male piace tanto ai legislatori, ma anche e soprattutto tanto divertimento alla guida. Un divertimento vecchia scuola, con tanto di controllo di stabilità disattivabile, in un'auto che evita con eleganza eccessive ostentazioni di sportività.

UN'AUTO COMPLETA Due aspetti, in particolare, me la fanno rimpiangere tutte le volte che esco di casa: l'assetto e la risposta generosa del motore fin dai bassi regimi, garantita da 215 Nm di coppia già a 1.400 giri. Il tutto unito a una cavalleria non esagerata (125 CV) che contribuisce a tenere i prezzi di gestione entro limiti accettabili. Prezzo base, da 19.550 euro, non troppo per un'auto così completa: divertente, versatile, poco impegnativa e dotata di passaporto green. Che cosa chiedere di più da un'auto? Per saperne di più, guarda qui il video del confronto con le altre compatte mild-hybrid.