SOGNO DI MEZZ'ESTATE La migliore auto del 2020? Se il mio collega Lorenzo ha scelto nuova Seat Leon, il sottoscritto - perdonate l'arroganza - abbandona la razionalità, per farsi trasportare totalmente dall'emozione. Sì, perché la mia personalissima Motorbox Car of The Year si chiama Porsche 911 GT3. Come dite? la 992 GT3 non è ancora uscita? Beh, in buona parte già la conosciamo. E soprattutto, conosciamo quella vecchia... Per capire i motivi della mia scelta dobbiamo infatti tornare indietro alla scorsa estate. A una calda giornata di luglio trascorsa al Circuito ''Tazio Nuvolari'' di Cervesina, per la presentazione della nuova gomma sportiva Michelin Pilot Sport Cup2 Connect e - la sportivissima - Cup2 R. Senza saperlo, sto per vivere una delle giornate più adrenaliniche della mia vita.

TI ENTRA DENTRO Sì, perché il test degli pneumatici Michelin avviene (anche) a bordo di Porsche 911 GT3 RS (serie 991, of course). Un'esperienza mistica. Se 911 è sulla scena da quasi 60 anni, Sua Maestà 911 GT3 è la versione che più si avvicina al mondo delle competizioni. Giusto per rinfrescarsi la memoria: per 991 GT3 RS ultima release, un 4 litri 6 cilindri boxer aspirato posteriore a sbalzo da 520 CV, un'accelerazione 0-100 km/h in 3,2 secondi, una velocità massima di 312 km/h. Prestazioni di assoluto rilievo, certo, ma soprattutto sensazioni da vera auto da corsa. Il motore aspirato, dall'urlo infinito, allunga fino a 9.000 giri. E ti entra dentro.

ALZA IL TUO VOLUME Sul rettilineo della pista di Cervesina le marce vanno via una dopo l'altra a mentre, col gas completamente spalancato, tocco il paddle al volante che gestisce il cambio 7 rapporti PDK: oltre 200 all'ora in fondo al rettilineo, per poi intervenire secco sul pedale del freno a imprimere una decelerazione che l'istruttore, sul sedile al mio fianco, solo a fatica viene trattenuto dalle cinture di sicurezza a 6 punti. Ah, dimenticavo: in gallery trovate un breve estratto del mio video onboard. Un solo consiglio: volume a manetta.

COME LEI NESSUNA MAI? Memore delle sensazioni incredibili vissute al volante della precedente versione, mi immagino insomma come possa essere la nuova 911 GT3 RS, l'edizione basata sulla 992. La quale, se mai ce ne fosse stata la necessità, aggiunge anche una dose extra di potenza, ora a quota 550 CV. Non c'è bisogno di sforzarsi tanto di fantasia, comunque: Porsche ha infatti da poco divulgato un video della nuova 911 GT3 Cup in pista. Di macchine, quest'anno, ne ho guidate poche: ma prima di trovarne un'altra che emozioni come lei...