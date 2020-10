POCO VESTITA Circola già da qualche tempo, la nuova Porsche 911 GT3 basata sulla 992. L’ultima volta che l’abbiamo vista era lo scorso agosto, quando già le protezioni e le camuffature sulla carrozzeria erano ridotte al minimo. Nelle foto spia di questi giorni, invece, pare che la casa di Stoccarda abbia deciso che, in fondo in fondo, non vale neppure più la pena di sprecare del nastro adesivo per nascondere quel che è evidente a tutti.

PRATICAMENTE PRONTA Nella corposa galleria che trovate qui sotto è possibile vedere la nuova Porsche 911 GT3 nella sua versione pressoché definitiva (come era apparsa anche nello spot del Superbowl), con pochissime camuffature limitate giusto alla linea che separa i due gruppi ottici posteriori dove si trova il nome dell’auto.

ASPIRATO DOC Come quella attuale, anche la nuova Porsche 911 GT3 monterà il sei cilindri in linea da quattro litri aspirato, con una potenza che dovrebbe aggirarsi intorno ai 520 CV e una zona rossa del contagiri che arriva ad almeno 9.000 rpm. Tra gli aggiornamenti tecnici previsti, anche la presenza di due filtri per il carburante, che permettano l’omologazione secondi i rigidi standard dell’Unione Europea; in questo caso, la sfida più grossa per gli ingegneri tedeschi sarà riuscire comunque a mantenere il sound caratteristico della GT3, anche in presenza di questi filtri.

MANUALE O AT? Per i pochi fortunati che potranno permettersela, ci sarà inoltre la scelta tra il cambio manuale e la trasmissione automatica a doppia frizione PDK. Non mancherà neppure il pacchetto Touring, per i timidi che decidono di fare a meno dell’enorme spoiler posteriore e preferiscono un settaggio più morbido (beh, almeno relativamente) delle sospensioni. In cantiere, comunque, anche la versione ancora più agguerrita GT3 RS e la variante da pista GT3 Cup.

QUANDO LA VEDREMO La nuova Porsche 911 GT3 dovrebbe farsi vedere in versione definitiva verso la fine dell’anno, al netto dei prevedibili ritardi dovuti alla seconda ondata della pandemia di coronavirus. Vi terremo aggiornati.