PRONTA A SCATTARE Manca ancora un po’ di tempo all’arrivo della 911 GT3 basata sulla generazione 992, ma cominciano a circolare nei pressi del Nürburgring i primi prototipi della 992 GT3 RS. Come avvoltoi pronti ad avventarsi sulla preda, alla caccia del tempo perfetto e delle prestazioni più estreme.

QUELLO SPOILER... Che si tratti della GT3 RS è abbastanza evidente, a cominciare dagli estrattori dell’aria e dalla presa enorme all’anteriore. Ancor più inconfondibile, però, è l’enorme spoiler posteriore, forse il più grande mai visto su una vettura di serie. Talmente grande che si potrebbe pensare a un kit specifico per le auto da corsa, il che però stride con la presenza delle targhe, segno che la vettura è omologata per circolare su strada (anche i freni carboceramici con le pinze gialle tradiscono la destinazione stradale dell’auto).

SEMPRE DI PIÙ Del resto, già il muletto della GT3 “normale” pizzicato qualche tempo fa presentava uno spoiler imponente, paragonabile a quello della RS della precedente generazione: prevedibile, quindi che per la nuova GT3 RS basata sulla 992 gli ingegneri tedeschi osassero ancora di più.

PRESE D’ARIA OVUNQUE Per il resto, il prototipo fotografato in queste immagini mostra tutti i segni tipici di una Porsche GT3 RS, compresa la coppia di scarichi al posteriore, le enormi prese d’aria - camuffate - nel cofano, e i diffusori davanti e dietro. Particolarmente aggressivo e sporgente il paraurti posteriore, comunque coperto. Mancano le prese d’aria laterali, e questo è strano, ma può benissimo essere che l’aerodinamica e il raffreddamento della generazione 992 siano così buoni di loro, da non renderli più necessari.

E QUEL TAPPO? Sul paraurti anteriore destro si trova un tappo di dimensioni particolarmente generose, che potrebbe far pensare a un punto di ricarica, come sulla Taycan. Ci sentiamo però di escludere l’ipotesi di una variante elettrificata della GT3 RS, per via del peso aggiuntivo derivante dalle batterie (con annessi e connessi), e che un’auto progettata esplicitamente per l’uso in pista tende solitamente a evitare. Le versioni elettrificate della 992, inoltre, sono previste solo con il prossimo restyling, che non vedremo prima di un paio d’anni.

MOTORE Le voci sul motore di questo modello parlano di un sei cilindri da 4 litri aspirato, capace di una potenza di 550 CV, con cambio manuale o automatico. Considerato che l’ultima GT3 RS aveva solo il cambio sequenziale, ci sentiamo però di escludere la possibilità di un manuale sulla nuova generazione. Nessuna notizia su prezzi o data di lancio: mettetevi comodi, insomma, e aspettate.