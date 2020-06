GUERRA INTESTINA Sfida in casa Porsche: Cayman GT4 e 992 Carrera S schierate una contro l'altra in un duello virtuale a colpi di cronometro. Chi vincerà? Per scoprirlo, basta guardare il video.

NUMERI ALLA MANO Parliamoci chiaro, siamo lì. Il tempo della Cayman è di 1'33''25, contro 1'33''62 della 992. Questione di decimi, quindi, anche semplicemente di un po' di vento contrario. Quello che fa specie è che, meri numeri alla mano, la 718 Cayman GT4 paga dazio nei confronti della cugina 992. Cayman monta un motore sei cilindri aspirato da 4,0 litri, abbinato a un cambio manuale a sei marce da 414 CV: lo 0-100 km/h è da 4,4 secondi e la velocità massima di 304 all'ora. La 992 Carrera S, con un più piccolo sei cilindri da 3,0 litri, ma due turbocompressori, vanta 444 CV, uno 0-100 da 3,7 secondi e 308 km/h di punta.

RIVINCITA Insomma la 718 Cayman GT4, inferiore sulla carta, è riuscita a difendersi molto, molto bene. La differenza è talmente sottile che potrebbe davvero trattarsi di qualche km/h di vento contrario, fatto sta che alla più performante 992 la cosa non starà bene così. E chiede la rivincita...