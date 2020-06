ECCOLA Niente teaser, niente immagini parziali. Probabilmente nessuno si aspettava che così, di punto in bianco, arrivassero delle foto intere della nuova Porsche Cayenne GTS. Invece siamo qui a parlarne, perché dalla pagina Instagram di acto.auto.fr abbiamo le prime immagini (per quanto non ufficiali) della Cayenne Coupé.

CAYENNE GTS 2020 La Cayenne GTS era stata vista l'ultima volta al Nurburgring e prima ancora la Coupé era apparsa in fase di test sulle nevi del nord Europa. In effetti già durante i precedenti avvisamenti non era provvista di alterazioni o pitture camouflage, ma neanche sul piedistallo come in questa circostanza, cosa che fa supporre che il lancio alla stampa sia imminente. A dispetto dei dubbi, il nome della macchina, come testimonia il badge sul portellone posteriore, sarà Cayenne GTS.

IL MOTORE Secondo le ultime indiscrezioni il motore della Porsche Cayenne GTS sarebbe un V8 biturbo da 4,0 litri con circa 460 CV e 620 Nm di coppia (+20 CV e 70 Nm rispetto alla Cayenne GTS 2019). Con il pacchetto Sport Chrono (optional), lo 0-100 km/h sarebbe coperto in 4,5 secondi con una velocità massima di circa 270 km/h. La trazione è integrale con cambio automatico a 8 rapporti.