NUOVI SPYSHOTS I nostri 007 avevano già pizzicato la nuova Porsche Cayenne Coupé GTS durante i test sulla neve in nord Europa e ora eccola in una nuova, ricca gallery fotografica che la vede impegnata al solito Nurburgring Nordschleife. Anche se il nome GTS non è ancora stato ufficializzato, così come tutte le altre informazioni sull'auto, su cui vige ancora il più stretto riserbo, gli scarichi centrali che si notano nella vista posteriore sono un richiamo alla versione GTS della 911.

IL MOTORE Come vi avevamo già anticipato, il sound della nuova Cayenne Coupé GTS sembra suggerire che sotto al cofano ci sia la versione più potente del motore ibrido del Gruppo, che dovrebbe equipaggiare anche la prossima Panamera. La potenza? Oltre 800 CV, per solleticare i pruriti dei clienti dal piede pesante.

AL TOP DELLA GAMMA Se già l'attuale Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid raggiunge i 295 km/h e brucia lo 0-100 in 3,8 secondi, con soli (si fa per dire) 680 CV, la nuova GTS potrebbe facilmente superare il muro dei 300 all'ora e scendere a circa 3,5 secondi nello sprint da ferma. E sempre parlando di stime a braccio, il prezzo non potrebbe che proiettarla al vertice della gamma, che per il momento si ferma a circa 183.000 euro. Ma per ora, sia chiaro, le nostre sono speculazioni: ne sapremo certamente di più nei prossimi mesi.