Autore:

Lorenzo Centenari

VENGO ANCH'IO Perché mica poteva far finta di niente. Là fuori è un proliferare di 'sti benedetti Suv coupé, coi Suv di fascia premium che alla moda mostrano profonda sensibilità. Cayenne Coupé come risposta Porsche a un trend globale, e come è abitudine per una Cavallina puntigliosa, è una risposta dritta nei denti. Rivolta a BMW X6, la capostipite, ma anche a Mercedes GLE Coupé, Audi Q8, mettiamoci pure anche Lamborghini Urus. La base di partenza era un prodotto di per sé già eccezionale: Cayenne Coupé prende Cayenne e la deforma, il risultato è un'auto tutta nuova, e non solo per la forma del tettuccio. Adesso la passiamo ai raggi X.

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA Il nome è tutto un programma, Porsche Cayenne Coupé altro non è che Porsche Cayenne di terza generazione (anno di nascita 2017) declinata in salsa Suv coupé. Ovvero: anziché correre più o meno parallelo al suolo, sin dal montante A il tetto scende prima dolcemente, poi in modo via via più deciso verso il retrotreno. La metamorfosi in chiave coupé è in realtà più complessa: il parabrezza stesso è più inclinato, mentre in altezza il tetto si ferma 2 cm sotto la misura di Cayenne (168 cm). Pressoché invariate invece lunghezza (493 cm, cioè 1 cm in più) e larghezza (198 cm). D'altra parte, la piattaforma è tale e quale a Cayenne-punto-e-basta (MLB Evo). Ed è una garanzia.

AERO-CAYENNE La soluzione del padiglione arrotondato trasmette dunque un'immagine ancor più atletica, dinamica, "progressiva", ma Cayenne Coupé è anche di più. Al posteriore, oltre a quello fisso ecco più in basso anche lo spoiler adattivo (Cayenne Turbo docet), in grado cioè di alzarsi di 135 mm quando si superano i 90 km/h, aggiungere carico aerodinamico e completare il pacchetto Porsche Active Aerodynamics (PAA). Ridisegnati anche passaruota e portiere posteriori, mentre la targa è integrata nel paraurti: muscoli in bella vista, niente che disturbi lo spettacolo visivo. Ma è il caso di tornare un attimo al tettuccio. Eh già, perchè...

MINERALI PREZIOSI Perché di serie Porsche Cayenne Coupé adotta un tetto in vetro fisso panoramico di 2,16 mq, superficie trasparente di 0,92 mq e tendina avvolgibile per proteggere da freddo o irraggiamento solare. Ma a richiesta, si può sostituire il vetro con la fibra di carbonio. Dalla sagomatura che richiama vetture sportive come Porsche 911 GT3 RS, il tetto in "carbon fiber" fa parte di uno di tre pacchetti sport in struttura leggera. Gli altri due? Pack Sport Design per cerchi GT da 22 pollici (anziché i 20 pollici serie) in struttura leggera, fasce centrali dei sedili in tessuto con classico motivo a quadri, inserti in fibra di carbonio e Alcantara, inoltre un pacchetto specifico per Cayenne Turbo, con tanto di scarico sportivo.

VOTO 10 IN GEOMETRIA L'abitacolo è pensato in primo luogo per quattro persone, con divanetto posteriore suddiviso su due postazioni singole. In alternativa, è sempre possibile ordinare i sedili posteriori comfort a tre sedute, senza alcun costo aggiuntivo. Carrozzeria Coupé uguale minor spazio in verticale? Non se i sedili stessi sono stati abbassati di 3 cm, come nel caso in esame. Davanti, sedili sportivi regolabili elettricamente in otto posizioni con poggiatesta integrati, un mix di comfort e sostegno laterale. Sempre in tema spazio, la capacità del vano bagagli è di 625 litri, volume che raggiunge 1.540 litri ribaltando lo schienale dei sedili posteriori. Capacità leggermente inferiore per la Turbo: da 600 a 1.510 litri. Per fare un paragone, il bagagliaio di Cayenne standard misura 645 litri, quindi la Coupé paga solo 20 litri di differenza.

PURCHÈ SIA TURBO Cambia fuori (e un poco dentro), ma non sotto il cofano. Nuova Cayenne Coupé è proposta in tre varianti di motore: versione di accesso equipaggiata di 3 litri V6 turbo benzina da 340 cv e coppia massima di 450 Nm. Il pacchetto Sport Chrono è di serie: l'accelerazione 0-100 km/h in 6 secondi netti è a prova di bomba, la velocità massima tocca i 243 km/h. Cayenne S Coupé è invece spinta sempre da un V6, ma da 2,9 litri di cilindrata e con sovralimentazione biturbo: 440 cv di potenza, 550 Nm di coppia, 5 secondi sullo 0-100 km/h e 263 km/h di velocità. Arriviamo così al boss del quartiere: Cayenne Turbo Coupé pesca il V8 biturbo da 4 litri, 550 cv e 770 Nm di. Velocità massima di 286 km/h, ma occhio all'accelerazione 0-100 km/h: 3,9 secondi. Per tutti, trazione integrale e cambio automatico Tiptronic S a 8 rapporti. Non è finita qui: notizia recente è l'introduzione delle due versioni a propulsione ibrida plug-in, Cayenne E-Hybrid Coupé (460 cv e 43 km di autonomia in modalità elettrica) e Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé (680 cv, oh yes, e 40 km di autonomia a zero emissioni).

QUI PREZZI Nuova Porsche Cayenne Coupé è già ordinabile, listino rispettivamente a partire da 86.690 euro (base), 99.250 euro (E-Hybrid), 103.040 euro (S), 151.230 euro (Turbo), infine 181.600 euro (Turbo S E-Hybrid). Il gap con Cayenne è perciò di circa 7-8.000 euro. L'auto dispone di un equipaggiamento di serie molto ricco: dalla fabbrica esce già con servosterzo Plus regolato in funzione della velocità, cerchi in lega da 20 pollici, ParkAssistant anteriore e posteriore con telecamera posteriore, regolazione elettronica degli ammortizzatori PASM (Porsche Active Suspension Management) e pacchetto Sport Chrono. Dalla teoria alla pratica: è il momento di salire a bordo e mettere in moto. Leggi oltre la gallery.