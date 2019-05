Autore:

Lorenzo Centenari

TRA I DUE LITIGANTI Quando l'entry level suona male, e il top di gamma è fuori portata. Tra Porsche Cayenne Coupé e Cayenne Coupé Turbo si inserisce ora Porsche Cayenne S Coupè, la via di mezzo che non guasta mai. Cuore pulsante è un V6 da 2,9 litri a doppia sovralimentazione che sviluppa 440 cv di potenza e 550 Nm di coppia motrice tra i 1.800 e i 5.500 giri. Gli ordini sono aperti, consegne previste per il mese di luglio. Prezzo? 103.040 euro Iva inclusa.

SUV COUPÈ DA SPARO Porsche Cayenne S Coupé prevede di serie il pacchetto Sport Chrono, funzione che consente un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5 secondi netti, 4,9 secondi se si opta per i tre pacchetti sportivi ultraleggeri disponibili su richiesta. La velocità massima è di 263 km/h. Pack Sport Chrono, ma non solo: tra gli equipaggiamenti standard, anche il servosterzo Power Steering Plus con parametrizzazione in base alla velocità, i cerchi in lega da 20 pollici, il dispositivo Park Assist anteriore e posteriore con retrocamera, infine il sistema Porsche di regolazione elettronica degli ammortizzatori (PASM). Quanto basta per avere un Suv coupé accessoriato di tutto punto.