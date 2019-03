Autore:

Marco Rocca

SI ALLARGA LA SCELTA Che in Porsche stessero lavorando alla versione coupé della Cayenne si sapeva da un po', ma vederla nelle foto ufficiali fa tutto un altro effetto. Del resto quella che era partita come una nicchia di mercato, scoperta da BMW con la X6, è andata via via espandendosi, tanto che tutti i costruttori premium oggi in gamma hanno il loro bel SUV Coupé.

COSA BOLLE IN PENTOLA Porsche ci arriva adesso, quando il mercato è bello caldo e lo fa con un prodotto, come al solito, di eccellenza. La nuova Cayenne Coupé non solo una Cayenne con un lato B più sexy ma nasconde tante novità rispetto alla sorella tradizionale.

ANCORA PIU' GRANDE A partire dalle misure. E già perché le forme più sinuose nascondo modifiche al tetto che ora è più basso di 20 mm e al parabrezza più inclinato. Non è tutto. La Cayenne Coupé si è allargata di 18 mm raggiungendo, specchi esclusi i 2 metri, e c'è un portellone ridisegnato perché ora l’alloggiamento della targa è nel fascione.

MENO BAGAGLI La lunghezza non è cambiata: sempre 4,93 metri per 2,89 di passo. Diminuisce, invece, la capacità del bagagliaio che varia dai 625 a 1.540 litri, contro i 770/1.710 litri della Cayenne. Nel caso della Porsche Cayenne Turbo Coupé scende ulteriormente a 600/1.510 litri. Rimane invariata, invece, l'abitabilità posteriore che, grazie alla seduta più bassa di 3 cm propone il medesimo spazio sopra le teste degli occupanti ma solo per due occupanti.

ALA MOBILE Restando al posteriore si scorge il nuovo alettone mobile che si solleva superati i 90 km/h. Una primizia per la categoria risulta efficace in termini aerodinamici, ma non è bellissimo da vedere aperto (n.d.r.).

SOLO BENZA Al lancio due motori, solo a benzina: 3.0 V6 da 340 cavalli e 4.0 V8 da ben 550 cavalli della Turbo che scatta da 0 a 100 in 3,9 secondi per toccare i 286 km/h di punta massima.

TETTO EXTRA LARGE Ricca la dotazione di serie che prevede il tetto panoramico in vetro che va dal parabrezza fino al lunotto con una superficie di 2,16 metri quadri, servosterzo Power Steering Plus, le ruote da 20”, il Park Assist davanti e dietro con retrocamera, lo Sport Chrono Package e il Porsche Active Suspension Management (PASM).

QUI PREZZI A richiesta si può optare per il tetto in fibra di carbonio. Non mancano enormi cerchi da 22 pollici e, ovviamente, tutta una serie di pacchetti (più o meno sportivi) per personalizzare il nuovo giga SUV Coupé. I prezzi? Si attacca a 86.692 euro per la Cayenne Coupé fino a 151.230 euro per della Turbo.