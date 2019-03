Autore:

La Redazione

NUOVI ORIZZONTI Secondo l’indiscrezione riportata sul sito AutoExpress i vertici di Porsche starebbero seriamente pensando a una Cayenne elettrica, in scia a Taycan e Taycan Cross Turismo. Secondo una fonte interna a Porsche citata dalla testata: “ancora non si è presa una decisione definitiva a riguardo”, tuttavia a Stoccarda si valuta con attenzione la possibilità.

SCELTA RADICALE Se il progetto dovesse vedere la luce, si tratterà di una versione elettrica senza compromessi, probabilmente costruita su una piattaforma dedicata. Ma non è detto che in futuro la Cayenne sarà solo elettrica. Per non “spiazzare” i propri clienti, l’ingresso sul mercato di questo SUV verrebbe condotto con cautela, accompagnando alla versione “green” una più tradizionale equipaggiata con motore a combustione interna, guardando a quei mercati in cui il passaggio all'elettrico sarà più lento.

A QUANDO? Nessuna certezza nemmeno sulla data di uscita del nuovo SUV elettrico. Il progetto è ancora in fase di discussione, certo è che l’investimento di Porsche nella mobilità elettrica è destinato a crescere nei prossimi anni. Entro il 2021 Stoccarda conta infatti di lanciare sul mercato una nuova generazione di Macan; che insieme a Taycan e Taycan Cross Turismo diverrebbe il terzo modello completamente elettrico della casa. Segno che l’elettrico sta diventando una scelta irrinunciabile anche per il segmento del “lusso”.