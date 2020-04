Michele Perrino Pubblicato il 08/04/2020 ore 19:08

CAYENNE COUPÉ GTS 2020: LE FOTO SPIA

È stato pizzicata al Nord, come di consueto. Si tratta della nuova Porsche Cayenne Coupé GTS, che fa mostra di sé senza alcuna camuffatura, in tutto il suo splendore. A colpo d'occhio non sembra essere cambiata molto rispetto a Cayenne Coupé ''standard'', almeno finché non la si osserva da dietro...

DUE GRANDI SCARICHI PER UN MOTORE IBRIDO SUPER

Purtroppo parte del posteriore è celato a causa della neve alzata dagli pneumatici, ma non abbastanza da nascondere i due grandi scarichi ovali in posizione centrale. Un dettaglio che la avvicina alla cugina 911 GTS. Chi l'ha vista da vicino sostiene che il rumore di questo Cayenne Coupé faccia pensare al più evoluto propulsore ibrido di Porsche, un progetto ancora non svelato ma già in fase di sviluppo anche per Panamera. Secondo i rumors, il motore sarebbe capace di oltre 800 CV. Nulla di ufficiale è ancora trapelato ma, se così fosse, non sarebbe difficile ipotizzare un prezzo proporzionato, orientativamente nell'ordine dei 190.000 euro.

PORSCHE: LE ULTIME NOVITÀ

Questa non è che l'ultima news per la Casa di Zueffenhausen. Dopo la notizia della Macan elettrica nel 2022, infatti, è stata paparazzata la Panamera col nuovo facelift, mentre la nuova 911 Turbo S è stata svelata al pubblico in un video (questo accade, ai tempi del Coronavirus). Quale sarà la prossima novità Porsche? Non vediamo l'ora di scoprirlo...