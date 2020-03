NUOVO LOOK PER LA PORSCHE PANAMERA 2020

AGGIORNAMENTO ANCHE PER L'AMMIRAGLIA Presentata nel 2016 sfruttando la piattaforma MSB, la seconda generazione della Porsche Panamera è pronta per il classico aggiornamento di metà carriera. Questa volta, le foto spia hanno catturato sulla neve della Svezia la versione Sport Turismo sostanzialmente priva di mimetizzazioni. Porsche ha cambiato il design delle luci diurne a LED, incorporate ai lati del paraurti anteriore. Anche le prese d'aria sono diverse, ma i proiettori principali full LED non sembrano aver subito evidenti modifiche.

MOTORI 8V TURBO IBRIDI Le pinze dei freni verniciate in verde acido potrebbero indicare che il prototipo pizzicato in Scandinavia è la versione Turbo S E-Hybrid, ovvero il propulsore al vertice della gamma Panamera. Anche se è un ibrido plug-in, nella sua configurazione più spinta questo 8 cilindri a V sovralimentato di 4,0 litri eroga una potenza di 680 CV e 850 Nm di coppia inviati alle quattro ruote motrici tramite un cambio automatico doppia frizione a 8 rapporti.

NOVITÀ ANCHE PER INTERNI E SISTEMA MULTIMEDIALE

CAMBIA ANCHE DIETRO E IN ABITACOLO In coda troviamo delle modifiche anche ai fanali a tutta larghezza, insieme al paraurti e al diffusore aerodinamico più profondo affiancato da quattro terminali di scarico rotondi. Sono previsti anche alcuni miglioramenti all'interno, con l’adozione di inediti rivestimenti e un infotainment aggiornato alla versione più recente, ma le immagini non rivelano come è fatto esattamente l’abitacolo, bisognerà aspettare la data del lancio.

PER IL V6 POTREBBE ESSERCI LA TECNOCLOGIA IBRIDO LEGGERA

POTREBBE ESSERCI UN V6 MILD-HYBRID 48V Per quanto riguarda la nuova gamma, rumors dalla Germania fanno sapere che Porsche dovrebbe prendere in prestito la tecnologia mild-hybrid di Audi e Volkswagen per il suo V6 da 2,9 litri. Il motore biturbo con assistenza a 48 volt dovrebbe avere più cavalli e una superiore efficienza rispetto all'attuale propulsore, e questo modello verrebbe inserito subito sotto la versione E-Hybrid. Per il fratello minore della Panamera Turbo S E-Hybrid è annunciata un’autonomia in modalità esclusivamente elettrica di circa 50 chilometri.

ARRIVERÀ UNA SUPER PANAMERA? Turbo e GTS non dovrebbero essere aggiornate con sistemi mild-hybrid, ma potrebbe fare la sua comparsa un compressore elettrico per migliorare l’erogazione e l'accelerazione. Il quesito più interessante, tuttavia, è se Porsche abbia pianificato anche una Panamera per sfidare ad armi pari la nuova Mercedes GT 73 AMG. Le voci confermano che l’AMG dovrebbe raggiungere una potenza di 800 cavalli e tutta questa esuberanza accoppiata alla trazione integrale 4Matic+ potrebbe rendere la Mercedes un po' più veloce rispetto alla Panamera Turbo S E-Hybrid. Staremo a vedere se la Casa di Zuffenhausen risponderà alle provocazioni dei cugini di Affalterbach. Molto meno sicure, invece, le informazioni riguardo coupé e ​​convertibili in programma per un lancio del 2020. Non sono mai stati pizzicati su strada prototipi Porsche con questo tipo di carrozzeria e tutto fa pensare che non ne vedremo in futuro.