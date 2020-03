UN CAVALLINO PER DUE Il Cavallino Ferrari lo conoscono tutti, la Cavallina di Stoccarda che adorna lo stemma Porsche è forse meno noto ai più. Solo pochi, però, sanno che l'animale non è frutto di una coincidenza o di un plagio: è proprio lo stesso. A rigore, anzi, il Cavallino è in realtà una cavallina: la Cavallina presente sul vessillo della città di Stoccarda.

TUTTO COMINCIA CON UN DUELLO AEREO Come ci è finita la Cavallina della Porsche sullo stemma della Ferrari? Non certo da una sfida in pista, quanto piuttosto da un duello aereo. In particolare il duello che portò Francesco Baracca a guadagnarsi il titolo di Eroe dell'Aria durante la Prima Guerra Mondiale.

EROE DELL'ARIA Tale titolo veniva conferito in occasione del quinto abbattimento conseguito e volle il caso che il quinto aereo abbattuto dal conte Baracca recasse sulla fusoliera lo stemma di Stoccarda, probabile città di provenienza del nemico vinto. La Cavallina di Stoccarda fu scelta quindi come stemma dello stesso Baracca, in omaggio dell'avversario sconfitto e secondo un'usanza degli uomini d'onore dell'epoca.

DONO DELLA CONTESSA Fu in tempi successivi che la contessa Paolina Baracca, madre di Francesco, suggerì al suo buon amico Enzo Ferrari di usare lo stesso stemma per la sua scuderia. Il debutto del nuovo vessillo avvenne il 17 giugno del 1923 e una Ferrari vinse all’autodromo di Savio: visto l'esordio fortunato, il Drake lo fece suo. E sapete perché le Ferrari sono rosse? La risposta in un altro articolo.