Autore:

Alessandro Perelli

SE LA GT4 NON VI BASTA La Porsche 718 Cayman GT4 è stata lanciata nel luglio di quest'anno e ha già messo d’accordo tutti gli appassionati per il suo equilibrio e la sua maneggevolezza, con quel sound del motore così rauco e la goduria del cambio manuale. Ma per alcuni non era sufficiente, e in quel di Weissach hanno deciso di alzare ancora di più l’asticella. Le foto spia che ci arrivano dalla Germania ci mostrano la nuova evoluzione in chiave supersport della più piccola coupé di casa Porsche: quella che potremmo chiamare 718 Cayman GT4 RS.

FIBRA DI CARBONIO E ALA GIGANTE Rispetto alla GT4, già bella carica di anabolizzanti, la RS spinge ancora di più sull’aggressività. Il cofano sembra essere in fibra di carbonio e ospita due condotti in stile NACA come quelli della 911 GT3 RS con il Weissach Pack. Ci sono anche prese d'aria dietro i finestrini del guidatore e del passeggero, presumibilmente per alimentare ancora meglio il motore montato in posizione centrale, mentre le prese in basso appaiono leggermente più grandi. Ma il cambiamento estetico/funzionale più grande è l'ala posteriore. Sebbene sia improbabile che arrivi fino alla produzione con quella forma, è lecito supporre che la RS monterà un'ala posteriore più alta, e ben più inclinata rispetto alla normale GT4, per incrementare il carico aerodinamico.

FLAT-SIX POTENZIATO Il diffusore posteriore e il sistema di scarico sembrano derivare dalla GT4, mentre le ruote e i freni sono probabilmente più grandi, più larghi e più leggeri di quelli della GT4 stessa. Aspettiamoci di vedere una versione potenziata del motore flat-six aspirato dalla GT4, che già adesso eroga una potenza di 420 CV e una coppia di 420 Nm. L’ipotesi è che la nuova 718 Cayman GT4 RS possa montare anche una trasmissione con cambio manuale a sei marce, ma è più verosimile che la RS possa avere solo il doppia frizione PDK a sette rapporti, vista la direzione intrapresa da Porsche con la 911.

SIAMO IMPAZIENTI, QUANDO ARRIVA? Dato il lungo periodo di sviluppo necessario per ultimare la GT4 normale, è ipotizzabile che la RS non venga rivelata entro breve tempo: la fine del 2020 è la data più attendibile per vedere il diavoletto di Weissach in strada e durante i track day sui circuiti di tutto il mondo.