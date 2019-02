Autore:

Matteo Gallucci

WINTER IS COMING Direttamente dalla Svezia arrivano le prime immagini spia della nuova Porsche 718 Cayman GT4 Touring Package. I durissimi test sulla neve a cui vengono sottoposti i prototipi della Casa di Zuffenhausen porteranno nel listino Porsche una nuova versione della Cayman che andrà ad inserirsi fra la Porsche 718 Cayman GTS e la nuova generazione di Cayman GT4 che debutterà a breve.

911 DOCET Proprio come successo con la Porsche 911 Touring Package, presentata al Salone di Francoforte 2018, l'operazione si ripete anche per la Porsche 718 Cayman. Si punta su un design più pulito e morbido, senza vistose appendici aerodinamiche, per attirare clienti che vogliono avere prestazioni estremamente sportive senza ostentare uno stile "pronto corse".

QUATTRO O SEI CILINDRI? A differenza della versione GTS che viene equipaggiata con il 4 cilindri turbo da 2.5 litri che scarica sull’asse posteriore 365 cv a quota 6.500 giri e 430 Nm di coppia la Porsche 718 Cayman GT4 Touring Package dovrebbe essere equipaggiata con il più nobile 6 cilindri 3.8 litri da 420 CV già utilizzato dalla 718 GT4 Clubsport e GT4 Rallye per accontentare gli esigenti puristi del Marchio.