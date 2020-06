SU TRE RUOTE Concepita originariamente per affrontare a tutta birra insidiosi tracciati rally, questa Porsche 911 SC Safari del 1974 sembra trovarsi davvero a proprio agio fra i tortuosi tornanti della Nuova Zelanda. La combinazione tra le potenza scaricata al suolo dal suo 3.0 litri aspirato e la lunga corsa delle sospensioni fa si che alcune curve vengano percorse su tre ruote. Per non parlare del sound, davvero impareggiabile: solo i flat six raffreddati ad aria sapevano cantare così! Appena uscita dagli stabilimenti di Stoccarda la sportiva toccava i 250 CV, ma le evoluzioni lasciano pensare che nel tempo la cifra sia stata rivista al rialzo. Siete pronti a vederla in azione fra le curve del Leadfoot Festival? Alzate il volume e godetevi lo spettacolo…