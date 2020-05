ROMBO DI TUONO Ferrari F50 GT1 è una vettura più unica che rara. Si tratta di una versione appositamente modificata per partecipare al Campionato BPR Global GT Series. Rispetto a una F50 ''convenzionale'', questa F50 GT1 dispone di una serie di appendici aerodinamiche, di due grandi sfoghi sul cofano e di un apposito splitter anteriore per incrementare l'effetto suolo. Altre modifiche comprendono: un air scoop sul tettuccio per convogliare il flusso d'aria ai collettori d'aspirazione e uno spoiler posteriore regolabile. La F50 GT1 del video è spinta da un potente V12 aspirato da oltre 700 CV e da 4698,5 cc. Siete pronti a sentire come canta fra le curve dello Yas-Marina Circuit di Abu Dhabi? Non vi resta che alzare il volume...