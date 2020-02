F50 LONGTAIL Dopo la recente notizia che il primo esemplare mai prodotto di Ferrari F50 Berlinetta Prototipo del 1995 è stato messo all'asta, la Ferrari F50 torna a far parlare di sé. Il creativo Oleg Z e l'etichetta digitale lmm23design hanno deciso di applicare il trattamento LT alla F50. Ecco dunque il rendering di una Ferrari F50 Longtail.

IL RENDERING Per quanto si tratti solo di un gioco di pixel, il rendering che immagina la Ferrari F50 in versione Longtail affonda le radici nella storia del motorsport. Per dare un successore alla F40 LM, infatti, iniziarono i progetti di sviluppo della F50 GT. Quando però la Casa di Maranello ha scelto di concentrarsi sulla Formula1 ha cambiato rotta al progetto, rendendo la F50 GT una vettura speciale da strada dedicata ai clienti più esclusivi. Chissà: se i lavori sulla F50 GT fossero andati avanti con il progetto della pista magari ne sarebbe uscita una variante Longtail, come è successo nel caso della McLaren F1 GTR Long Tail.

IL RENDERING Visto che così non è andata, ma i moderni strumenti tecnologici permettono ormai ogni genere di acrobazia dell'immaginazione, il creativo Oleg Z ha deciso di applicare il trattamento LT alla F50, pubblicando il risultato sul profilo Instagram lmm23design. Per quanto apprezzabile e ambizioso sia il progetto, però, è difficile che si tramuti in realtà. Sono solo 349 le F50 in circolazione, quindi le probabilità che uno dei proprietari sia disposto a questo gioco sono piuttosto scarse. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe una Ferrari F50 LT? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.