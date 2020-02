LA NUOVA ROSSA Il gran giorno è finalmente arrivato: inizia ufficialmente il 2020 della Formula 1 con la presentazione della prima monoposto della nuova stagione. E si tratta di un grande inizio, perché a cadere saranno i veli della macchina più attesa: la Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, che scenderà in pista con l’obiettivo di interrompere il digiuno di titoli mondiali che si protrae ormai dal lontano 2008. La Rossa si svela oggi al teatro Romolo Valli di Reggio Emilia a partire dalle 18.30.

DIRETTA TV E WEB Ci sono molti modi per assistere all’attesissimo evento reggiano, ma diciamo subito che i posti al teatro comunale sono limitati e l’accesso sarà consentito ai pochi ospiti selezionati dal Cavallino. Non mancherà però la possibilità di seguire la presentazione Ferrari in tv e sul web: il disvelamento della nuova macchina sarà trasmesso in televisione su Sky Sport F1 HD (canale 207 della pay-tv satellitare) ma anche in chiaro su Rai 2. Su internet, invece, attenzione massima ai canali social Facebook e Instagram e al sito ufficiale della scuderia di Maranello. Commento in diretta anche per noi di MotorBox, che andremo in onda dalle 18.20 con una puntata speciale – la prima del 2020 – del nostro video-podcast RadioBox.

EVENTI DAL VIVO Come già detto anche ieri, anche Reggio Emilia si prepara per salutare al meglio la presentazione della nuova monoposto del Cavallino. Per coloro che si trovassero in città, assolutamente da non perdere l’incontro con Vettel, Leclerc e il team principal Mattia Binotto, che firmeranno autografi dalle 17.15 alle 17.45 in piazza dei Martiri del 7 Luglio. I tifosi potranno poi spostarsi in piazza Camillo Prampolini per seguire la diretta sul maxischermo allestito dal Comune. Maxischermi anche al Museo Ferrari di Maranello, alla Mabic biblioteca di Maranello e nei Ferrari Store di Milano, Roma e Maranello.