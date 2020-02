GRANDE ATTESA Sale la tensione emotiva degli appassionati di tutto il mondo per quello che possiamo considerare, senza timore di smentita, l’evento motoristico più atteso degli ultimi mesi. La Ferrari presenterà infatti la nuova monoposto di Formula 1 domani al teatro Romolo Valli di Reggio Emilia, in un evento che sarà trasmesso in diretta streaming sul web a partire dalle 18.30, e che noi di MotorBox vi racconteremo dalle 18.20 con una puntata speciale del video-podcast RadioBox. E, pur se ancora non si conosce il nome dell’auto che proverà a spezzare il dominio Mercedes, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sulla prossima compagna di viaggio di Sebastian Vettel e Charles Leclerc.

INDISCREZIONI La presentazione al teatro comunale di Reggio Emilia – inedita per la casa di Maranello – non è casuale e lascia intendere la presenza sulla livrea di una speciale citazione della bandiera italiana, visto che il capoluogo reggiano è anche noto per essere la città del Tricolore. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, la Rossa avrà altri particolari che renderanno felici i tifosi più tradizionalisti: sulla livrea torneranno infatti i numeri con un font simile a quello utilizzato sulle monoposto dal 1979 al 1996, bianchi e con un piccolo contorno bianco nella parte esterna. Interessante anche la questione cromatica: sembrerebbe infatti accantonato il rosso acceso che, insieme alla colorazione opaca, nel 2019 aveva dato vita a un effetto tendente all’arancio. La nuova monoposto del Cavallino sarà invece in pista con una tonalità più scura anche se non è da escludere che l’effetto “matte” possa restare. Per quanto riguarda il nome, invece, pare che la scelta più gettonata dagli scommettitori sia SF1000, a celebrare il millesimo Gp della storia della casa di Maranello (che cadrà in concomitanza con il Gp del Canada o di Spagna, in caso di annullamento della gara in Cina). Leggermente azzardata l’ipotesi SF20.

EVENTI Tra un’indiscrezione e l’altra, Reggio Emilia si prepara ad accogliere l’evento organizzato dal brand più iconico del panorama sportivo mondiale. I riflettori del teatro Romolo Valli si accenderanno alle 18.30 per il disvelamento della macchina, ma già alle 17.15 ci sarà grande fermento in città visto che Sebastian Vettel e Charles Leclerc saluteranno i tifosi in piazza Martiri del 7 Luglio. Gli appassionati potranno poi spostarsi – l’accesso in teatro è garantito solo agli ospiti selezionati – in piazza Prampolini, dove il comune ha predisposto l’accensione di un maxischermo per la visione in diretta di quanto accadrà a pochi metri di distanza al Valli. Pur se bruciata nelle tempistiche dalla scelta di Haas e Mercedes di svelare in anteprima la livrea 2020, quella Ferrari sarà la prima monoposto della nuova stagione a mostrarsi al pubblico.