BOLIDI ALL’INCANTO Non è certo la prima volta che auto storiche e più o meno esotiche vengono messe all’asta, vedi la Dodge Charger di Fast & Furious, o Jay Kay dei Jamiroquai che di quando in quando fa pulizia in garage e si libera di qualche pezzo unico con troppa polvere sul cofano.

ESEMPLARE UNICO Quella che sta per essere messa all’asta settimana prossima, però, è una vera primizia: si tratta della Ferrari F50 Berlinetta Prototipo del 1995, ed è - letteralmente - il primo esemplare mai prodotto, usato per i test, per i saloni in giro per il mondo, e per la realizzazione dei modellini su licenza (tra cui quelli venduti da Burago, Maisto e Tamiya, e probabilmente ne avete uno in casa). Non è un caso che il contachilometri segni un paio di migliaia di km percorsi.

UNA STORIA INCREDIBILE La storia di questo specifico esemplare non è discretamente intrigante: dopo aver debuttato al salone di Ginevra e di Tokyo, la macchina è tornata nella fabbrica di Maranello per essere rimessa a posto, e poi venduta a Jacques Swaters, amico personale di Enzo Ferrari, e lì è rimasta fino al 2007, anno in cui è stata venduta a un collezionista di Ferrari di Burbank, in California. Da allora ha cambiato mani diverse volte, e si prepara a farlo nuovamente settimana prossima. Tra i suoi test driver ci sono nomi del calibro di Dario Benuzzi, Niki Lauda, Gerhard Berger e Jean Alesi. È anche l’ultima Ferrari prodotta con un numero di serie a cinque cifre, 99999.

FERRARI DAL PRIMO ALL’ULTIMO BULLONE I dati, ovviamente, sono impressionanti come solo una macchina di questo genere può, anche al giorno d’oggi: motore V12 da 4.7 litri con cinque valvole per cilindro, 520 CV e 471 Nm di coppia massima, cambio manuale a sei marce, velocità massima di 325 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,87 secondi, chilometro da fermo coperto in 21,7 secondi. Il tutto con un peso di 1230 kg.

APPUNTAMENTO IN ARIZONA Della F50 Berlinetta sono stati prodotti poco più di 350 esemplari. L’asta della F50 Berlinetta Prototipo, lotto 49, si terrà mercoledì prossimo a Scottsdale, in Arizona, all’evento Worldwide Auctioneers. Poi non dite che non ve l’avevamo detto...