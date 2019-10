Autore:

Claudio Todeschini

UN HOBBY COSTOSO La passione per le belle macchine di Jay Kay non è un segreto: il cantante dei Jamiroquai è un noto collezionista di automobili, alcune delle quali sono anche comparse nei suoi video. Il più famoso, Cosmic Girl, è un lungo e bellissimo inseguimento mozzafiato tra una splendida Lamborghini Diablo SE30 viola, una Ferrari F40 rossa e una Ferrari F355 GTS nera. In questi ultimi anni Jay Kay ha messo all’asta diverse delle auto del suo ampio garage, tra cui una McLaren 675LT custom, una BMW 850 CSi del 1996, una replica della Ford Mustang Bullit, una Ferrari 550 Maranello del 1998 e una Ferrari FF del 2011.

SUPERCAR ALL’ASTA Tra poco più di un mese la casa d’aste Bonhams metterà in vendita altre tre macchine di Jay Kay, ciascuna valutata circa un milione di euro. La prima è la Ferrari F12 TdF, versione da pista della F12 Berlinetta che nel nome rende omaggio alla corsa automobilistica Tour de France, tenutasi dal 1899 al 1986. Costruita in soli 799 esemplari, la versione di JK ha la guida a destra, strisce nere da corsa su vernice grigio scuro e interni in pelle e alcantara. Il tachimetro segna solo 895 miglia, e il valore stimato oscilla tra le 850.000 e le 940.000 sterline.

PORSCHE STORICHE La seconda auto messa all’asta è una Porsche Carrera GT del 2004 in color grigio metallizzato con interni marrone. I dieci cilindri della supercar tedesca hanno percorso solo 2.400 miglia, e il valore dovrebbe aggirarsi intorno alle 900.000 sterline. Il vero pezzo forte è però la Porsche 911 Carrera RS 2.7 del 1973 di un brillante arancione. Realizzata in soli 200 esemplari, è una delle coupé tedesche più amate di sempre dai collezionisti. Il valore dell’auto si aggira tra le 960 mila sterline e 1.1 milioni.

SAVE THE DATE L’asta delle auto di Jay Kay si terrà il prossimo 7 dicembre alla casa Bonhams di Londra, in New Bond Street. Se vi dovesse capitare di passare da quelle parti con un assegno in bianco in tasca, fatecelo sapere!