Autore:

Giulia Fermani

UNA DELOREAN VOLANTE SU EBAY Ricordate lo scorso anno, quando la Nike sfruttando la popolarità della pellicola Ritorno al Futuro aveva prodotto una serie limitata di scarpe autoallaccianti ispirate a quelle indossate da Marty McFly? Bè, ci risiamo. Solo che questa volta a uscire dal grande schermo è niente meno che l'auto volante usata dal Dr. Emmett "Doc" Brown. Sta infatti facendo il giro del mondo la notizia di una vera DeLorean DMC-12 volante in vendita a 45.000 dollari su Ebay.

COME E' FATTA L'AUTO DI RITORNO AL FUTURO La DeLorean piace a tutti e ogni volta che ne abbiamo vista una andare in vendita la tentazione di fare un’offerta è stata forte e chiara in noi. Qui però siamo di fronte a qualcosa di diverso. Qualcosa per cui dobbiamo ringraziare Matthew Riese, il gentiluomo di San Francisco che ha costruito con le sue mani una vera DeLorean volante -ok, fluttuante è il termine più corretto - tra il 2008 e il 2012 migliorandola continuamente da allora.

E' UN HOVERCRAFT Quella che vedete in video è ad oggi ciò che più si avvicina alla DeLorean volante di Ritorno al Futuro - Parte II. Si tratta in sostanza di un hovercraft -un aeroscafo, insomma- costruito a mano e completamente funzionante capace di fluttuare su tutte le superfici piane acqua, terra, ghiaccio, neve, sabbia e asfalto a una velocità massima di 50 chilometri orari (sull'acqua). Basata sui progetti dell'hovercraft universale UH-13PT, da cui riprende la forma base dello scafo, della gonna e dei condotti delle ventole, la DeLorean di Matthew Riese è unica nel suo genere e nel senso stretto del termine. Non ne troverete un'altra in circolazione.

LE FOTO E IL VIDEO Stando all'annuncio su Ebay l'auto si trova all'apice della sua vita, con motore vero e proprio, il Briggs & Stratton Vanguard da 23 cavalli, che conta circa 5 anni e 40 ore di attività mentre quello che controlla il movimento fluttuante, un motore serie B & S 875 Professional per la ventola di sollevamento, è nuovo e porta sul groppone al massimo 10 ore di lavoro. Nuova verniciatura, nuovi timoni, nuovi cablaggi, nuovi interruttori, nuove luci a led...Insomma, una vera chicca. Ed è anche in vendita per far del bene: il 10% dei proventi della vendita andrà alla Michael J. Fox Foundation per la ricerca sul Parkinson. Curiosi? Guardate il video e la gallery!