FRECCIA ALATA Risale a inizio dicembre 2020 il reveal di Porsche 911 GT3 Cup 2021, la GT da corsa basata sull’attuale 992 stradale. Ora, un video di un minuto ne condensa tutte le caratteristiche più emozionali. Prima fra tutte, il sound. Clicca Play e alza il volume a bomba...

AERODYNAMICS Lo sviluppo di 911 GT3 Cup ha avuto ufficialmente inizio nel 2019 e fin da subito l’attenzione dei tecnici della Cavallina si è concentrata su carrozzeria e aerodinamica. La parte posteriore dell’auto è infatti più larga di 28 mm rispetto alla generazione precedente, anche l'avantreno è più ampio, con passaruota svasati e ben torniti. Porsche sostiene che la 911 GT3 Cup 2021 è in grado di generare un carico aerodinamico di gran lunga superiore rispetto al modello precedente. Il merito è tutto del voluminoso alettone con undici gradi di regolazione, al di sotto del quale ritroviamo un sinuoso codino duck-tail.

UNA STORIA DI SUCCESSO Il rivestimento esterno della precedente 911 GT3 Cup era composto per il 70% da acciaio e per il 30% da alluminio. Per il modello 2021 (992) questo rapporto è stato invertito (70% alluminio, 30% acciaio) con porte, cofano e ala posteriore realizzati internamente in plastica rinforzata con fibra di carbonio. 911 GT3 Cup è spinta dal 4.0 litri aspirato flat-six con lubrificazione a carter secco che eroga 510 CV di potenza e 470 Nm di coppia. Abbinato al celebre ''boxer'' sono un cambio sequenziale a sei marce, un volano monomassa e una frizione da gara. ''La 911 è entrata nella storia come modello di base per le Carrera Cup e la Porsche Mobil 1 Supercup e nessun'altra auto da corsa ha soddisfatto così tanti clienti dal 1990 a oggi, come la 911'', ha dichiarato Michael Dreiser, Direttore Vendite Porsche Motorsport.

PACCHETTO COMPLETO Porsche Motorsport equipaggia tutte le sue 911 GT3 Cup con un kit di accessori completo ed eterogeneo, che include tutti gli strumenti necessari per le regolazioni da pista, il che significa che i diversi team clienti non saranno più costretti a ordinare ogni singola componente alla Casa madre. Porsche 911 GT3 Cup 2021 gareggerà nella Porsche Mobil 1 Supercup e nella Porsche Carrera Cup in Germania, Francia, Asia, Benelux e, per la prima volta, in Nord America. Le consegne ai team inizieranno a partire dal febbraio 2021. Che dite, riascoltiamo la sua voce un'altra volta?