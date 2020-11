La derapata da record

Poche cose scatenano l'adrenalina degli appassionati di auto come le derapate, e quella che vi mostriamo in questo video è di quelle che non si dimenticano facilmente. Si tratta infatti di una derapata da record, o meglio da Guinness. Il luogo dove si è svolto l'evento è il Porsche Experience Centre Hockenheimring in Germania, e alla guida c'era l'istruttore di guida Porsche Dennis Retera: questo per sottolineare che si tratta di una situazione assolutamente sicura, controllata e professionale, e non di qualche improvvisato Steve McQueen nel parcheggio di un centro commerciale.

I DETTAGLI Sulla pista bagnata, Retera ha fatto derapare una Porsche Taycan (peraltro l'auto più venduta a marchio Porsche) per 42 chilometri (l'equivalente di una maratona), impiegando circa un'ora, e sancendo così il record per la più lunga derapata a bordo di un'auto elettrica. Chissà che mal di testa quando è sceso. L'auto è una versione speciale a trazione posteriore dell'elettrica di Stoccarda, in vendita sul mercato cinese. I dati forniti dalla Casa non hanno specificato di quale motorizzazione si tratti, ma il modello è disponibile o in una versione da 402 CV o in una da 469. È probabile che si tratti della seconda versione, dal momento che ha anche una batteria più capace: il giro infatti si è protratto finché è durata la carica della batteria.

LA DICHIARAZIONE Il pilota, dopo aver stabilito il record, ha dichiarato: ''È stato molto faticoso rimanere concentrato per 210 giri di pista, considerando anche che l'asfalto bagnato non fornisce lo stesso grip per tutta la lunghezza del circuito. Ho cercato di controllare la derapata con lo sterzo, un metodo più efficente che non farlo con l'acceleratore, e che riduce il rischio di perdere il controllo''. Il risultato è stato convalidato da una giudice ufficiale del Guinness World Record, Joanne Brent, e da un'osservatrice indipendente, Denise Ritzmann, campionessa europea di drifting nel 2018 e nel 2019. Il record è, a dire il vero, il primo tentativo che viene svolto in questo senso, perlomeno per quanto riguarda i veicoli elettrici. Ma qualcosa ci fa pensare che non sarà l'ultimo, e che qualcuno dalle parti di Palo Alto stia già pensando di poterlo superare...