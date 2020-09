Jamiroquai a Silverstone

Sappiamo bene che Jay Kay, leader dei Jamiroquai, è un grandissimo appassionato e collezionista di auto sportive. Siamo più abituati a vederlo associato a Ferrari (e alla sua LaFerrari), ma in questo caso è Porsche ad averlo coinvolto in un video per il loro canale YouTube. Del resto nella sua collezione compaiono anche Porsche Carrera GT (2004), 918 Spyder e una notevole Porsche 911 Carrera RS 2.7 del 1973.

PORSCHE TAYCAN TURBO S Questa volta però, sul circuito di Silverstone, il noto cantante amante della velocità (indimenticabile il video di Cosmic Girl) non è alla guida di un bolide a benzina, bensì alla prova di un'elettrica - per la prima volta, dal momento che fin'ora aveva al massimo guidato auto ibride. Non si tratta di un'elettrica qualsiasi, ma di una delle più potenti sul mercato: Porsche Taycan Turbo S.

IL VIDEO YOUTUBE Che cosa penserà un appassionato come lui delle performance di un'auto dalla coppia immediata e dall'erogazione di potenza costante, dei suoi 750 CV (dati da due motori) per 1050 Nm, della sua velocità massima da 260 km/h e del suo 0 a 100 in 2,8 secondi? Per scoprirlo vi rimandiamo al video qui sopra, ma vi possiamo anticipare che l'impressione è decisamente positiva!