UNA SCOSSA ALLE VENDITE I numeri di agosto 2020 fanno riflettere: l'auto più venduta della gamma Porsche in Europa non è un SUV né l'iconica 911, non è una Boxster o una Cayman - entry level tra le sportive - né la berlina Panamera. La regina è l'elettrica Taycan. I numeri? Li vedete qui sotto...

Porsche Taycan 1.183 auto Nuova Porsche 911 1.097 auto -37% Porsche Cayenne 771 auto Nessuna variazione Porsche Macan 646 auto -62% Porsche Cayenne Coupé 554 auto +29% Porsche 718 517 auto -5% Porsche Panamera 278 auto -71%

UMILIA LA PANAMERA I sostenitori dell'elettrico stanno già stappando lo champagne, guardando al crollo delle vendite della Porsche Panamera, che della Taycan è la rivale naturale tra i modelli con motore tradizionale o parzialmente elettrificato. Inutile girarci intorno: il confronto tra la Taycan e la Panamera è impietoso, con l'elettrica che ha venduto più di 4 volte tanto.

EFFETTO NOVITÀ Ma se la Panamera soffrirà davvero così tanto la concorrenza della Taycan è ancora da vedere, dal momento che il modello in vendita ad agosto era quello vecchio e già noto per dover essere sostituito a breve. Era infatti la metà di agosto quando la nuova Panamera faceva segnare un nuovo record al Nurburgring, mostrando quanto fosse migliore del modello precedente... Logico che pochi, nel mese, abbiano puntato sull'auto in run-out.

CHI BEN COMINCIA... Al di là dell'effetto novità, per i BEV è comunque - davvero - un momento favorevole. I dati sulle immatricolazioni in Italia dello scorso agosto evidenziavano una crescita dallo 0,6 al 2,1% di quota di mercato e, per rimanere in casa Porsche, l'elettrica Taycan vale da sola un quarto di tutte le auto vendute dalla Cavallina di Stoccarda nel Vecchio Continente. Niente male per un modello rivoluzionario che è stato introdotto meno di un anno fa.