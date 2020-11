GIÙ LA MASCHERA Dopo le foto spia dello scorso giugno, che la ritraevano accanto al modello standard con poche camuffature a nasconderne le forme, e gli scatti al Nurburgring con appena un cenno di colore ad alterare le proporzioni dei gruppi ottici posteriori, ecco ora le immagini della nuova Porsche Taycan Cross Turismo: versione shooting brake dell'auto elettrica di Stoccarda. Le foto che trovate nella gallery si riferiscono a un test degli pneumatici effettuato vicino al centro prove dell'azienda a Weissach, in Germania.

QUANDO ARRIVA Confermata per la produzione quasi due anni fa, la Sport Turismo doverbbe entrare in produzione nei prossimi 10 mesi, ossia entro settembre 2021, e sarà essenzialmente una versione ''giardinetta'' della coupé a quattro porte Taycan, con una trasformazione simile a quella che ha generato dalla Panamera la variante Panamera Sport Turismo. Lo scopo, ovviamente, non è quello di rimpiazzare in listino la Taycan tradizionale - che traina le vendite della Casa tedesca - ma piuttosto di affiancarla. E con prezzi che potrebbero essere - il condizionale è d'obbligo - grosso modo allineati, quindi tra circa 110.000 e 190.000 euro.

IPOTESI SULLE VERSIONI Sotto al cofano è facile ipotizzare che troveremo configurazioni analoghe a quelle della coupé a quattro porte. La gamma Taycan Cross turismo potrebbe infatti replicare le quattro versioni attuali: 4S, 4S Performance Plus, Turbo e Turbo S, con potenze da 530 a 761 CV, trazione integrale e autonomia di poco superiore ai 400 km. Magari con caratteristiche leggermente migliorate proprio riguardo ai chilometri percorribili con ogni ricarica, in virtù delle esperienze maturate con Taycan e i conseguenti aggiornamenti al software di gestione dell'energia del veicolo. Non è escluso che prima o poi possa arrivare anche una versione a trazione posteriore, stando alle news che arrivano dalla Cina, ma di certo non mancherà il sistema audio a riprodurre sulle silenziose elettriche il caratteristico sound delle Porsche a motore tradizionale.