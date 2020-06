TROVA LE DIFFERENZE Che Taycan verrà presto affiancata dalla sua controfigura...station wagon, non è un mistero ormai da qualche mese. Foto spia di Porsche Taycan Cross Turismo ne abbiamo già collezionate sia tra i boschi della Scandinavia in pieno inverno, sia in circuito, lo scorso autunno. Il valore degli ultimi scatti raccolti consiste semmai nella comparsa, dentro l'obiettivo, di Taycan originale. Quali differenze estetiche?

ELECTRIC WAGON Non fatevi ingannare da quei fanaloni al posteriore: sono finti, sono semplici adesivi tesi a mascherare ancora per un po' l'aspetto definitivo della Cross Turismo, variante di carrozzeria che sta a Taycan sedan come Panamera Sport Turismo sta a Panamera-e-basta. Ovvero: stesso identico frontale, stessa identica fiancata, ma soltanto fino a metà strada. Dal montante B in giù, il tetto infatti anziché scendere prosegue la sua corsa parallelamente al suolo, trascinandosi con sè i cristalli laterali, meno rastremati e dalla superficie ampliata, e terminando in uno spoilierino sotto il quale pure il portellone assume forme nuove, più da shooting brake: minor inclinazione del lunotto, maggiore spazio per il bagagliaio.

TAYCAN DOCET Il reveal di Taycan Cross Turismo non dovrebbe far scadere l'Anno Domini 2020, mentre la commercializzazione inizierà con ogni probabilità nei primi mesi del 2021. Ancora nulla di ufficiale circa le specifiche: se non che sarà full electric (ma dai). Aspettiamoci comunque configurazioni speculari a quelle di Taycan: potenze da 530 a 761 cv, trazione integrale, autonomia superiore (non di molto) ai 400 km. Pronti a dare corrente.